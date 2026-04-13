Драфты новых соглашений по безопасности готовят к подписанию: Зеленский заслушал доклад Умерова по итогам работы на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова по результатам работы на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что украинский военный опыт получает международное признание, а навыки наших военных способствуют усилению обороноспособности партнеров.

Об этом он сообщил в своем Telegram 13 апреля. Президент поручил завершить подготовку драфтов нескольких новых соглашений в сфере безопасности и подготовить их к подписанию.

"Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива. Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и действенно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость", – подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что речь идет, в частности, о защите всех типов беспилотников в воздухе, а также о выполнении оборонительных задач на море, где украинский опыт в Черном море может быть применен и на других стратегически важных маршрутах.

Президент анонсировал новые соглашения и усиление международного сотрудничества

Зеленский сообщил, что Украина уже ведет коммуникацию по вопросам обороны с рядом стран, в частности Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном, а также получила запросы о сотрудничестве с Ираком. Отдельно обсуждается потенциал взаимодействия с государствами Кавказа, Восточной и Юго-Восточной Азии, а также есть заинтересованность со стороны стран Африки.

"Готовим основу и для более глубоких договоренностей по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Напомним, 9 апреля, президент Украины сообщил, что Киев готовит новые оборонные соглашения со странами Ближнего Востока. По его словам, уже разрабатываются их черновики. При этом глава государства не вдавался в подробности с кем именно будут заключены договоренности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский подчеркивал, что для эффективного противодействия иранским дронам, в частности, на Ближнем Востоке, необходимы специальные перехватчики, соответствующее оборудование, программное обеспечение и практический опыт. По его словам, Украина уже имеет все эти компоненты и готова делиться не только опытом, но и наработанными решениями, ведь эффективность этих подходов подтверждена на практике, в частности тем, как страна прошла последний зимний период.

