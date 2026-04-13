Болельщики ФК "Динамо" всегда любили и продолжают любить свою команду. Они неизменно поддерживали и поддерживают ее с трибун стадионов. У каждого фаната были и есть любимые игроки – свои кумиры, которые дарили и продолжают дарить настоящий футбольный кайф. Сегодня речь пойдет о трех из них.

Александр Шовковский

Уверен, такого второго вратаря ни в "Динамо", ни в украинском футболе не будет. Его достижения впечатляют и, по сути, практически недосягаемы.

Судите сами. Александр Шовковский, или Сашо, как называли его киевские болельщики, – уникальный вратарь. Выпускник динамовской футбольной школы, он дебютировал в высшей лиге в возрасте 19 лет и 63 дней в марте 1994 года.

На протяжении 24 сезонов он выступал за "Динамо" в чемпионате Украины, проведя за родной клуб 636 матчей. В еврокубках он защищал ворота команды 143 раза, из них 42 матча провел без замен в Лиге чемпионов. За национальную сборную Украины сыграл 92 матча, в 12 из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Ему принадлежит уникальное достижение: на чемпионате мира 2006 года в Германии в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 финала игроки сборной Швейцарии не смогли забить ему ни одного мяча. Это стало рекордом турнира.

Всего Александр провел 46 "сухих" матчей за сборную. Его титулы также впечатляют: 14-кратный чемпион Украины (рекорд), 11-кратный обладатель Кубка страны (рекорд), 6-кратный обладатель Суперкубка Украины.

Свой последний матч в чемпионате Украины Шовковский провел 18 сентября 2016 года в возрасте 41 года и 250 дней. После игры с "Шахтером" легендарный динамовец завершил карьеру вратаря, но остался в большом футболе.

Александр Владимирович, поклонники футбола благодарны вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для "Динамо" и украинского футбола.

Игорь Беланов

В "Динамо" Игорь Беланов перешел из "Черноморца" в 1985 году в возрасте 25 лет, уже сформировавшимся игроком. Этот трудолюбивый и скромный футболист быстро закрепился в основном составе киевлян.

Валерий Лобановский с первых дней начал развивать его талант, увидев в нем игрока европейского уровня. И надежды наставника полностью оправдались. К скорости и мощному удару добавились настойчивость и огромный объем работы на поле. Именно за это болельщики называли его "реактивным форвардом".

Особенно успешным для Беланова стал сезон 1986 года. В четвертьфинале Кубка Кубков против "Рапида" (4:1) он забил два мяча, а затем отличился и в ответной игре в Киеве (5:1). Запомнился его гол в матче 1/8 финала против румынской "Университати" (3:0), а также реализованный пенальти в полуфинале против "Дуклы" в Праге (1:1).

2 мая в финале Кубка Кубков в Лионе "Динамо" победило "Атлетико" и во второй раз завоевало трофей. В том матче Беланов не забил, но французские журналисты признали его одним из лучших игроков встречи.

Игорь Беланов – вице-чемпион Европы 1988 года, участник чемпионата мира 1986 года. За сборную он провел 33 матча и забил 8 мячей. В составе "Динамо" стал двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка страны. В чемпионатах провел 121 матч и забил 39 голов. Один из них, забитый 28 мая 1985 года в ворота "Спартака", стал двухтысячным голом киевского "Динамо" в чемпионатах СССР.

Игра Беланова очень нравилась болельщикам. Они были счастливы и горды, когда их кумир стал обладателем "Золотого мяча" в 1986 году. В опросе журнала France Football он набрал 84 балла, опередив Гарри Линекера (64 балла) и Эмилио Бутрагеньо (59 баллов).

Таким был блестящий "реактивный форвард" киевского "Динамо" и кумир болельщиков – Игорь Беланов.

Александр Бойко

Александр Бойко – выпускник футбольной школы города Черновцы. От природы крепкий, высокий (194 см), работоспособный, он был надежным защитником.

На него обращали внимание селекционеры разных клубов, однако он не спешил покидать родной город и два сезона провел в "Буковине". В 19 лет принял предложение киевского "Динамо" и не пожалел, хотя в основной состав пробился не сразу.

Он успешно выступал за дубль, несколько лет был капитаном команды. Валерий Лобановский долго наблюдал за игроком и предложил ему сменить позицию – перейти из защиты в опорную зону. Бойко отлично играл головой, уверенно действовал в подкатах, смело шел в единоборства, надежно играл на перехватах и отличался выносливостью.

В основном составе "Динамо" он дебютировал в 1975 году в матче против "Шахтера", заменив Анатолия Конькова. После его передачи Олег Блохин забил единственный гол в том поединке. Особенно в матчах против донецкой команды физические данные Бойко позволяли ему успешно нейтрализовать опасного нападающего Виталия Старухина, который славился игрой головой.

Однако тяжелая травма вынудила двукратного чемпиона СССР и двукратного обладателя Кубка завершить карьеру в 29 лет.

Футбольную династию продолжил его сын Денис Бойко – воспитанник "Динамо", который успешно выступал за киевский клуб, а также "Днепр", команды Испании и Турции. Он провел 6 матчей за сборную Украины, завершил карьеру и теперь пробует себя в блогерстве.

Фамилия Бойко продолжает звучать на стадионах и в СМИ. И хотя достижения Александра в "Динамо" не столь многочисленны, уверенная игра, особенно в воздухе, самоотдача и поведение на поле навсегда запомнились болельщикам.