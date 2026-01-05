Какие города в СССР построили с нуля: почему с ними 'не все гладко'

В Советском Союзе города нередко возникали по приказу и плану. Они должны были служить задачам экономики, обороны и идеологии, а не повседневному человеческому комфорту.

OBOZ.UA рассказывает, какие города в СССР строили "с нуля". Тогда никто не обращал внимание, как сильно такие промышленные гиганты годами загрязняли окружающую среду, создав проблемы, с которыми эти города борются и сегодня.

Зачем СССР строил города "с нуля"

Создание новых городов было продиктовано стратегической необходимостью государства. После революции и гражданской войны страна остро нуждалась в ускоренной индустриализации, а старые промышленные центры часто не имели достаточной ресурсной базы или считались уязвимыми с военной точки зрения.

Освоение ресурсов. Богатейшие месторождения полезных ископаемых – никель в Заполярье, железная руда на Урале – располагались в труднодоступных регионах. Для их разработки нужны были не временные рабочие поселения, а полноценные города с постоянным населением, инфраструктурой и социальной сферой.

Формирование новых промышленных районов. Советское планирование стремилось равномерно распределить производство по территории страны. Это должно было уменьшить зависимость от отдельных регионов и одновременно "подтянуть" экономически отсталые территории, прежде всего на востоке.

Геополитическое закрепление. Основание городов в стратегических точках, в частности на Дальнем Востоке, было способом продемонстрировать присутствие государства и усилить контроль над границами.

Идеологический проект. Строительство новых городов подавалось как романтика создания "нового мира". Комсомольские стройки, ударные темпы, лозунги о городе будущего должны были противопоставить советскую модель "хаоса" старых, "буржуазных" городов.

Как создавали советские города

Процесс был почти шаблонным. Сначала геологи и инженеры выбирали место: вблизи месторождения или удобное для масштабного строительства. Затем прибывали первые отряды строителей: комсомольцы-добровольцы, мобилизованные рабочие, а нередко и заключенные. Люди жили в палатках или временных бараках, работая в экстремальных условиях.

Параллельно с промышленным гигантом, металлургическим комбинатом, ГЭС или заводом, возводились жилые кварталы. Применялось типовое проектирование: прямые широкие проспекты, микрорайоны, стандартные школы, детсады, дома культуры.

Города советского эксперимента

Магнитогорск

Основанный в 1929 году возле Магнитной горы, он стал флагманом первой пятилетки. Магнитогорский металлургический комбинат определил всю жизнь города. Комфорт и быт уступали задаче создать "стальной щит" государства – ценой здоровья и условий жизни тысяч людей.

Комсомольск-на-Амуре

Строительство началось в 1932 году в условиях тайги, болот и сурового климата. Город задумывался как военно-промышленный форпост на Дальнем Востоке. Судостроительные и авиационные заводы стали его основой, а сам город – символом советского присутствия в регионе.

Тольятти

Уникальный случай: старый Ставрополь-на-Волге был затоплен во время создания Куйбышевского водохранилища. Город отстроили на новом месте, а с появлением ВАЗа в 1960-х Тольятти превратился в образцовый "автомобильный" центр и символ позднесоветского потребительского оптимизма.

Норильск

Один из самых жестких примеров. Город возник за Полярным кругом, на вечной мерзлоте, в условиях полярной ночи. Вокруг горно-металлургического комбината возник населенный пункт, ставший одновременно инженерным чудом и трагическим напоминанием об использовании принудительного труда ГУЛАГа.

Что пошло не так

Большинство таких городов были полностью привязаны к одному предприятию. После распада СССР это обернулось экономическими кризисами и массовой безработицей.

Городскую среду проектировали как функцию завода.

Промышленные гиганты годами загрязняли окружающую среду, создав проблемы, с которыми эти города борются и сегодня.

