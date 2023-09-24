Какие фамилии в Украине образовались как шутка, но существуют до сих пор: интересные факты
Фамилии украинцев способны многое рассказать об их истории и происхождении. Из названия можно узнать, чем занимались предки, где жили и даже как выглядели.
Также многие прозвища придумывали как шутки, которые так хорошо прижились, что существуют до сих пор. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этой теме.
Наверное, большинство людей слышали фамилии, которые сразу вызвали улыбку на лице из-за своего необычного звучания и сочетания слов. Но не стоит недооценивать историю фамилии, потому что большинство из них создавали, опираясь на то, кем работает человек.
Например, Дубогризенком называли плотника, Мукосієнком – мельника, Тягнишкірою– сапожника, Шклобоєм – стекольщика, а Заплюйсвічкою – пономаря (это служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении).
Эти профессии требуют серьезных навыков и умений, поэтому шуточная форма не означает, что ваших родственников не уважали и не ценили.
Внешний вид человека также играл немаловажную роль в создании фамилии. Люди обращали внимание на рост, тело, физические недостатки и психологические черты, поэтому и создавали такие прозвища, как Малишко, Довженко, Кривоніс, Щербань, Мовчун, Горбатенко, Репетило, Плаксій.
Из названия фамилий можно узнать о древних профессиях, которых сейчас уже и нет.
- Бондар – это мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и прочего;
- Гончар – ремесленник, производивший посуду, изразцы из глины;
- Стельмах – мастер, изготовлявший и направлявший телеги, сани;
- Кушнір шил меховые изделия;
- Лимар – ремесленник, изготовлявший ременные доспехи;
- Гармаш – изготовлял и обслуживал пушки;
- Бортник занимался лесным пчеловодством, а Гутник делал посуду и другие вещи из стекла.
Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога о происхождении украинского слова "мазур", что стало основой для фамилий.
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