Какие фамилии в Украине образовались как шутка, но существуют до сих пор: интересные факты

Фамилии украинцев способны многое рассказать об их истории и происхождении. Из названия можно узнать, чем занимались предки, где жили и даже как выглядели.

Также многие прозвища придумывали как шутки, которые так хорошо прижились, что существуют до сих пор. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этой теме.

Наверное, большинство людей слышали фамилии, которые сразу вызвали улыбку на лице из-за своего необычного звучания и сочетания слов. Но не стоит недооценивать историю фамилии, потому что большинство из них создавали, опираясь на то, кем работает человек.

Видео дня

Например, Дубогризенком называли плотника, Мукосієнком – мельника, Тягнишкірою– сапожника, Шклобоєм – стекольщика, а Заплюйсвічкою – пономаря (это служитель православной церкви, который звонит в колокола и помогает при богослужении).

Эти профессии требуют серьезных навыков и умений, поэтому шуточная форма не означает, что ваших родственников не уважали и не ценили.

Внешний вид человека также играл немаловажную роль в создании фамилии. Люди обращали внимание на рост, тело, физические недостатки и психологические черты, поэтому и создавали такие прозвища, как Малишко, Довженко, Кривоніс, Щербань, Мовчун, Горбатенко, Репетило, Плаксій.

Из названия фамилий можно узнать о древних профессиях, которых сейчас уже и нет.

Бондар – это мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и прочего;

– это мастер по изготовлению бочонков, деревянных ведер и прочего; Гончар – ремесленник, производивший посуду, изразцы из глины;

– ремесленник, производивший посуду, изразцы из глины; Стельмах – мастер, изготовлявший и направлявший телеги, сани;

– мастер, изготовлявший и направлявший телеги, сани; Кушнір шил меховые изделия;

шил меховые изделия; Лимар – ремесленник, изготовлявший ременные доспехи;

– ремесленник, изготовлявший ременные доспехи; Гармаш – изготовлял и обслуживал пушки;

– изготовлял и обслуживал пушки; Бортник занимался лесным пчеловодством, а Гутник делал посуду и другие вещи из стекла.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога о происхождении украинского слова "мазур", что стало основой для фамилий.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.