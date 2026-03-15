Какие деликатесы больше всего ценили в СССР: мог позволить себе не каждый

В советском обществе возможность поставить на стол определенные продукты считалась настоящим поводом для гордости и признаком успеха. Большинство деликатесов делились на те, что изредка появлялись в свободной продаже, и те, которые можно было получить исключительно через систему личных связей — "по блату".

Видео дня

За редкими товарами в магазинах обычно выстраивались огромные очереди, которые растягивались на сотни метров. Особенно богатыми на морепродукты были 1960-е годы, когда Каспий и Дальний Восток обеспечивали стабильные и масштабные выловы.

Крабы и печень трески

В 60-х годах консервированное мясо краба считалось роскошью, которую приберегали для особых случаев и почтенных гостей. Несмотря на значительные объемы вылова — до 100 тысяч тонн в год — цена за 250-граммовую банку (около 2 рублей) делала этот продукт дорогим удовольствием. Не менее популярной была печень трески, которую ценили не только за вкус, но и за полезные свойства. Ее использовали как основу для питательных бутербродов и праздничных салатов, тратя около 1,5 рубля за единицу товара.

Шпроты и килька

Самыми популярными рыбными консервами, которые были в арсенале каждой хозяйки, оставались шпроты в масле и килька в томате. Благодаря демократичной цене от 50 до 80 копеек, эти продукты не считались редкостью, но занимали почетное место на праздничных тарелках. Бутерброды со шпротами стали настоящим символом советского застолья, а запасы таких консервов на кухнях могли храниться месяцами.

Черная и красная икра

Черная икра в период с 1960 по 1970 годы переживала свой "золотой век" — объемы ее добычи достигали 2,5 тысячи тонн в год. Тогда килограмм продукта стоил от 4 до 6 рублей, что при средней зарплате в 100 рублей позволяло многим семьям покупать деликатес хотя бы на большие праздники. Однако уже в последующие десятилетия цены стремительно выросли, а в 80-х икра практически полностью исчезла с полок магазинов.

Красная икра в 60-х годах была гораздо более массовой, чем черная: годовая добыча достигала 20 тысяч тонн. При цене 3,5 рубля за килограмм она была привычным ингредиентом для салатов оливье или "селедки под шубой". В тот период она воспринималась не как недосягаемая роскошь, а как традиционный атрибут любого торжественного мероприятия.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.