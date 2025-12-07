Сейчас стал редкостью: какой деликатес в СССР продавали ведрами

В современном представлении советская эпоха ассоциируется прежде всего с дефицитом, бесконечными очередями и крайне ограниченным выбором товаров. Но несмотря на это, существовали продукты, которые были не просто доступными, но и массовыми.

Один из самых ярких примеров – черная икра. То, что сегодня считается деликатесом и символом роскоши, в 60–70-е годы прошлого века было обычным, относительно недорогим продуктом, который продавали буквально ведрами. OBOZ.UA рассказывает, почему икра была настолько популярной.

В те годы черная икра осетровых не имела статуса недосягаемой роскоши. Ее можно было найти в рыбных магазинах и на рынках по всему Союзу, не только в крупных городах. Продукт продавали на вес: покупатель мог взять 100 граммов, полкилограмма или целое ведерко для большого праздника. Подделок почти не существовало: натуральная икра была настолько доступной, что делать ее "имитации" просто не имело смысла.

В среднем 100 граммов черной икры стоили примерно 4 рубля. Для сравнения: средняя зарплата инженера или рабочего составляла 100–110 рублей. То есть баночка икры обходилась менее чем в 5% месячного дохода.

В некоторых регионах, особенно вблизи мест вылова, черную икру покупали даже чаще, чем красную. Ее подавали на банкетах, ставили на новогодний стол, а бутерброды с икрой можно было найти даже в театральных буфетах.

На рубеже 70–80-х годов ситуация начала резко ухудшаться. Бесконтрольный вылов осетровых и ухудшение состояния водоемов вызвали стремительное сокращение популяций этих видов. Икра начала пропадать с полок магазинов. То, что появлялось, обычно поступало из отдельных регионов, в частности из Азербайджана, и стоило значительно дороже. Началась настоящая "эра дефицита".

В наше время черная икра стала одним из самых дорогих деликатесов в мире. Производство в значительной степени перешло к искусственному выращиванию осетровых, что также влияет на конечную стоимость.

