Какая температура идеальна для стирки полотенец: более высокая не значит лучше

Полотенца регулярно соприкасаются с кожей и долго удерживают влагу, поэтому их часто стирают в стиральной машине на программе 60 °C.

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Однако более высокая температура не всегда необходима, а в некоторых случаях она ускоряет износ волокон и выцветание цвета. Когда достаточно более деликатного цикла стирки, рассказывает OBOZ.UA.

Если полотенце используется одним здоровым человеком, регулярно меняется и хорошо сушится после каждого использования, в большинстве случаев достаточно программы при40 °C с соответствующим моющим средством. Современные моющие средства эффективны даже при более низких температурах, а результат также зависит от продолжительности цикла стирки, количества белья в барабане и последующей сушки.

Более низкая температура особенно важна для тканей, которые не переносят частой горячей стирки. Полотенца из микрофибры обычно можно стирать при максимальной температуре 40 °C, поэтому стоит проверить этикетку перед выбором программы.

Цветные полотенца также не всегда нужно стирать при 60 °C, поскольку частая стирка при более высоких температурах ускоряет выцветание и износ волокон. При обычном загрязнении лучшим вариантом является более деликатная программа, поскольку она достаточно очистит ткань, меньше нагружая материал.

Однако это не означает, что от 60 °C следует полностью отказаться. Более высокая температура оправдана в случаях инфекции, сильного загрязнения или когда требуется более высокий уровень гигиены.

Одно условие остается: материал должен быть пригодным для этой температуры, поэтому этикетка всегда должна иметь приоритет.

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