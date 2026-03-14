Почему не стоит держать полотенца в ванной комнате: это даже опасно

Ванная комната – это, безусловно, самая влажная и самая теплая комната в вашем доме, а это значит, что она создает идеальный микроклимат для развития того, чего никто не хочет – плесени и грибка.

Видео дня

Хлопок и махровая ткань созданы природой для поглощения влаги. Это их единственная функция. Вот почему аккуратно сложенные полотенца в ванной комнате, которыми сейчас вообще не пользуются, бесшумно и неустанно высасывают влагу непосредственно из воздуха, пишет OBOZ.UA.

Когда вы наконец берете свое, казалось бы, чистое полотенце через несколько дней, вместо запаха свежего белья вас встречает едва заметный, но безошибочный аромат влажного подвала.

Кроме того, каждый смыв с открытой крышкой унитаза запускает в воздух крошечный невидимый фонтан бактерий, который радостно летает по комнате в поисках нового дома. Полотенца, беспомощно висящие на открытых вешалках или лежащие на полках, являются лучшим местом сбора этих нежелательных веществ.

Будем откровенны, пространство в современных ванных комнатах – это роскошь. Большинство из нас постоянно борется за каждый сантиметр места для хранения вещей. Так зачем тратить это чрезвычайно ценное пространство на то, что давно должно быть безопасно спрятано в другом месте?

Хранение запасного комплекта из десяти полотенец в ванной комнате — это просто эстетическая и практическая трата места. Вам на самом деле нужно только то полотенце, которое вы сейчас используете, чтобы пережить свой день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.