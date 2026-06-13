Как защитить клубнику от слизней: простое натуральное средство

Среднеспелые и поздние сорта клубники начнут плодоносить в июле, но садоводы должны быть начеку до этого момента, чтобы защитить их от слизней. Этих существ особенно привлекают натуральные сахара в созревающих ягодах, и они могут уничтожить весь урожай за одну ночь.

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Чтобы не свести на нет свои усилия, садоводам рекомендуется не использовать агрессивные химические репелленты вблизи съедобных продуктов. Вместо этого Салли Филлипс, основательница Chimney Sheep, предлагает естественный, но мощный подход к отпугиванию слизней: использование овечьей шерсти, пишет Express.

Хотя это может показаться нетрадиционным, овечья шерсть содержит ланолин, воскообразное соединение, которое быстро высушивает и вредит слизням, из-за чего они неохотно ползают по ней.

Кроме того, овечья шерсть содержит натуральные масла и соль из овечьего пота, которые вредят слизням, а ее шероховатая текстура сильно раздражает их нежный организм.

Этот простой и экологически чистый подход создает защитный барьер для защиты урожая клубники от слизней, а также поддерживает благополучие растений в течение летней жары. Овечья шерсть чрезвычайно хорошо впитывает воду, что позволяет ей медленно просачиваться в почву, сохраняя клубнику увлажненной в течение длительного времени.

Этот материал также помогает поддерживать более низкую температуру почвы, защищая растения клубники от теплового стресса во время жарких периодов, что в конечном итоге может привести к гораздо большему урожаю.

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