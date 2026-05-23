Как правильно мыть клубнику, чтобы в ней не было грязи, пыли и пестицидов: делимся полезными советами

Самая вкусная летняя ягода – клубника. Из нее можно готовить вкусные десерты, мороженое, а также салаты, напитки. Очень важно, знать как правильно мыть ягоды, а также как и сколько хранить.

Кулинар поделилась в Instagram полезным советом, как правильно мыть клубнику, чтобы в ней не было грязи, пыли и остатков веществ, которыми ее могут обрабатывать.

Как правильно мыть клубнику

Ягоды нужно замочить в воде на 10-15 минут, это поможет убрать часть поверхностных загрязнений, пыли и остатков веществ. Можно добавить в воду соду.

Очень важно: никогда не пробуйте ягоды на рынке, они грязные.

Сколько и как хранить мытую клубнику в холодильнике

Мытую клубнику следует хранить в холодильнике не более 1-2 дней. Влага ускоряет размножение бактерий и появление плесени, поэтому мыть ягоды лучше непосредственно перед едой.

Если вам вс же необходимо сохранить ягоды уже мытыми, соблюдайте следующие правила для максимальной свежести

Удалите лишнюю влагу

Обсушите ягоды на бумажном полотенце. Клубника должна быть абсолютно сухой.

Сохраните хвостики

Не отрывайте зеленые чашелистики, иначе ягоды испортятся гораздо быстрее.

Правильная емкость

Сложите клубнику в один слой в контейнер с вентиляцией или на тарелку, застеленную сухими бумажными салфетками.

Температура

Держите ягоды в зоне свежести (от 0 до +2 °C).Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать преждевременной порчи.

