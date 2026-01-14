Как за считанные минуты сделать обувь полностью нескользящей: понадобятся две доступные в любом магазине вещи

С приходом настоящих морозных дней в Украине все чаще наблюдается гололедица, которая приводит к многочисленным травмам из-за падений. Самый лучший способ обезопасить себя от этого – позаботиться о своей обуви, то есть сделать ее нескользящей.

Для этого, как оказалось, не нужны дорогие приспособления, хватит двух вещей, которые доступны в любом магазине, а также достаточно бюджетные, пишет OBOZ.UA

Плотный войлок

Чтобы сделать обувь не скользкой с помощью войлока, нужно вырезать кусочки и приклеить их на чистую, обезжиренную подошву обуви (на пятку или по всей поверхности) с помощью крепкого обувного клея (например, "Момент"). Войлок обеспечивает лучшее сцепление и устойчивость на скользких поверхностях.

Также можно использовать наждачную бумагу, лейкопластырь, песок с клеем ПВА, или же специальные антискользящие накладки и ледоходы для лучшего результата.

Наждачная бумага

Стоит использовать именно мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы создать микрошероховатость на подошве (особенно на носке и пятке), или приклейте кусочки наждачки (можно маркером, чтобы было не заметно) или широкие полоски лейкопластыря на тканевой основе для быстрого временного решения. Также можно натереть подошву сырой картошкой, песком, или создать узор раскаленным гвоздем или теркой для лучшего сцепления.

