Как спастись от гололеда и обледенения авто зимой: 5 советов

Холодная погода может вызвать ряд проблем, в частности связанных с вашими транспортными средствами. Если вы столкнулись со скользкой подъездной дорогой и не знаете, как с ней справиться, есть пять шагов, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить безопасный выезд.

Это важно не только для вашей собственной безопасности, но и для безопасности пассажиров и пешеходов, поэтому обязательно следуйте приведенным ниже советам, пишет OBOZ.UA.

Попробуйте использовать на дорожках кошачий наполнитель, чтобы предотвратить падения. Он обеспечивает мгновенное сцепление с ногами и шинами, уменьшая риск скольжения и заноса.

Вам следует избегать царапин на лобовом стекле и вместо этого попробовать другой метод размораживания машины. Для этого надо сесть в автомобиль, включить подачу теплого воздуха на лобовое и заднее стекло и активировать режим размораживания, если он у вас есть. Затем подкрутите обогреватель, одновременно используя антиледовую жидкость.

Используйте старые носки на зеркалах заднего вида вашего автомобиля, чтобы сэкономить драгоценные минуты утром, чтобы мороз вообще не коснулся их. Просто не забудьте снять их перед началом путешествия.

Накройте лобовое стекло вашего автомобиля чехлом, чтобы лед не проходил мимо него. Это сэкономит вам много времени утром. Вы также можете использовать старое полотенце или кусок картона, если вы застряли, но лучше всего подойдет правильный чехол.

Существует революционный лайфхак, который может предотвратить запотевание лобового стекла в очень холодную погоду, и для этого нужно установить осушитель воздуха в машине. Одно из лучших мест для его установки – под сиденьем, где он может поглощать лишнюю влагу.

