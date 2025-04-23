Как вкусно приготовить любу рыбу: делимся универсальным рецептом

Рыба – очень полезный продукт, который специалисты рекомендуют есть 3-4 раза в неделю. Готовить лучше всего рыбу в духовке, а также можно в пароварке и просто сварить.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной рыбы в сливках, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

1 лук

4-5 томатов черри

60-70 г. шпината

200 мл. сливок 10-15%

соль, перец

1 ч.л. муки

4-5 филе рыбы

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжариваем лук, добавляем томаты и шпинат, обжариваем несколько минут на среднем огне. Снижаем огонь и заливаем овощи теплыми сливками, добавляем муку, солим и перчим.

2. Когда сливки загустеют, выкладываем филе рыбы, хорошо перемешиваем в соусе, накрываем крышкой и тушим на минимальном огне 10 минут.

Подаем с пастой, рисом, картофелем!

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