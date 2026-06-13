Как в СССР спасались от жары: народные лайфхаки

Летняя жара для советских граждан была привычным испытанием. Не было кондиционеров, современных вентиляторов и солнцезащитных систем, поэтому охлаждать жилье и себя приходилось подручными способами.

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Города быстро нагревались, асфальт раскалялся, общественный транспорт превращался в душную ловушку. Люди искали спасения в воде, тени, холодных напитках и простейших домашних хитростях. OBOZ.UA рассказывает, как советские люди спасались от жары.

Мороженое, газировка и квас

Настоящей летней радостью в СССР было мороженое. Пломбир, эскимо, вафельные стаканчики и рожки быстро раскупали в жаркие дни, а очереди у киосков никого не удивляли.

Для многих советских детей именно мороженое было главным символом лета. Оно стоило относительно недорого и давало хотя бы короткое ощущение прохлады. При этом качество продукции могло отличаться, ведь дефицит сырья и особенности производства не всегда позволяли поддерживать стабильный уровень.

Не менее популярной была газировка из автоматов. Ее пили прямо на улице, часто из многоразовых граненых стаканов, которые стояли возле автомата. Стаканы быстро ополаскивались в специальном устройстве, но о тщательной гигиене в современном понимании обычно речь не шла.

Отдельная летняя традиция – квас из желтых бочек. Его продавали на разлив, и в жару такие точки становились очень популярными. Холодный квас хорошо утолял жажду, хотя условия хранения и продажи не всегда соответствовали нынешним представлениям о безопасности.

Поливочные машины

Тяжелее всего летом было жителям городов. Асфальт быстро нагревался на солнце и долго держал тепло, из-за чего улицы становились еще более душными. Особенно это ощущалось в больших дворах, на широких проспектах и возле остановок общественного транспорта.

Одним из самых заметных символов летнего охлаждения были поливочные машины. Они орошали дороги водой, немного прибивали пыль и на короткое время делали воздух свежее. Для взрослых это было облегчением, а для детей – почти развлечением. Дети часто выбегали навстречу воде, которую разбрызгивали машины, и воспринимали это как неожиданный городской "дождь".

Купание в водоемах и фонтанах

Еще одним популярным способом охладиться были водные процедуры. Люди массово шли к рекам, прудам, озерам и городским пляжам, даже если условия там были далеки от идеальных.

В жару многие игнорировали предупреждения санитарных служб об опасности купания в непроверенных водоемах. Желание быстро охладиться часто побеждало осторожность. Особенно это касалось детей и подростков, для которых любой водоем мог превратиться в летний бассейн.

Городские фонтаны также становились неофициальным местом спасения от жары. Формально купаться в них не разрешали, но в особо горячие дни люди могли умываться, мочить руки, лицо или даже заходить в воду.

Газетные панамки, веера и бутылки со льдом

Дефицит товаров заставлял советских граждан быть изобретательными. Если не было нормального головного убора, его могли сделать из газеты. Так появлялись простые бумажные панамки, которые защищали голову от прямого солнца.

Газеты вообще были универсальной вещью в быту. Из них делали не только временные головные уборы, но и веера. В общественном транспорте, очередях, на работе или дома такой самодельный веер мог стать единственным способом хоть немного освежиться.

В квартирах использовали и другие простые методы. Например, замораживали бутылки с водой или компотом, а затем ставили их рядом с собой или перед вентилятором. Полностью охладить комнату так было невозможно, но в небольшом пространстве это могло дать кратковременное облегчение.

Фольга, газеты и обои на окнах

Чтобы квартира не нагревалась слишком сильно, окна старались защищать от солнца. Одним из самых распространенных способов была фольга, которую крепили на стекло. Она отражала часть солнечных лучей и помогала уменьшить нагрев комнаты.

Если фольги не было, использовали газеты, бумагу или даже остатки обоев. Они не работали так эффективно, но все равно создавали тень и частично защищали помещение от прямого солнца.

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