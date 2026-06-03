О них мечтали все: на какие курорты ездили отдохнуть в СССР

Хотя СССР и был самой большой страной в мире, занимавшей буквально одну шестую всей земной суши, большинство его территории все же находилось в глубине континента, еще и в северных широтах. Этот факт в сочетании с тем, что выехать за границу гражданам Союза было очень сложно, приводил к тому, что возможности для отдыха на теплом море были чрезвычайно ограничены.

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На всю гигантскую Страну Советов действительно подходящих для этого зон было совсем немного. Юг Украины, черноморское побережье Грузии и небольшая зона России – вот, по сути, и все главные курорты СССР. OBOZ.UA рассказывает, куда и почему съезжались советские люди на отдых летом.

Крым

Крымский полуостров оставался главной мечтой каждого советского гражданина и символом действительно престижного отдыха. Олицетворением курортного стиля жизни была Ялта. Все побережье Крыма привлекало сочетанием природы, климата и развитой инфраструктуры. Отдельные места, такие как Форос, имели особый статус и использовались для отдыха высшего руководства государства.

Евпатория

Евпатория в Крыму имела особый статус – она была одним из главных центров оздоровительного отдыха, куда съезжались люди со всего Союза. Город предлагал большое количество санаториев и пансионатов, где сочетались отдых и лечение. Даже без современных форматов сервиса туристы получали главное – море, мягкий климат и доступ к лечебным процедурам. В 1970-х годах курорт приобрел особую популярность благодаря сочетанию пляжей, грязелечения и соляных ресурсов, а также благодаря оживленной, почти молодежной атмосфере.

Юрмала

В советские годы латвийская Юрмала имела репутацию престижного курорта, куда стремились попасть люди со связями. Стекались сюда также представители творческих профессий. Отдых на Балтийском море ощущался почти "заграничным": ухоженные пляжи, сосновые леса и обустроенные кемпинги создавали особое настроение. Часть туристов выбирала формат с палатками, проводя время под открытым небом возле. Курорт ассоциировался с богемной атмосферой и оставался своеобразной мечтой для многих.

Гагры

Город в Абхазии быстро стал курортом общесоюзного значения. Здесь активно развивали санатории, парки и инфраструктуру для отдыха. Мягкий климат, близость моря и природные лечебные ресурсы сделали это место одним из самых комфортных на Черноморском побережье. После Второй мировой войны здесь появилась дача Сталина, а сам курорт украшали экзотические растения, свезенные из разных уголков мира. Спрос был настолько высоким, что путевки бронировали заранее.

Трускавец

Еще один украинский курорт, о котором мечтали все в СССР. Трускавец имел статус одного из самых известных бальнеологических курортов еще задолго до советской эпохи. Его минеральные воды, в частности "Нафтуся", исследовали еще в XIX веке. В Союзе этот курорт стал доступным широкой общественности: здесь можно было пройти полноценное лечение и отдохнуть без значительных затрат. Однако добраться сюда было непросто, ведь находился вблизи западной границы Союза – если ехать поездом, дорога могла занимать до недели.

Сочи

Сочи и прилегающие территории Краснодарского края России предлагали разнообразный отдых – от пляжного до санаторного. Курорт активно развивался, становясь универсальным направлением для разных категорий туристов. Здесь сочетались морское побережье, горные пейзажи и широкая сеть здравниц.

Минеральные Воды

Регион Минеральных Вод был сосредоточением санаторно-курортного лечения. Местные источники и воды использовались для терапии различных заболеваний, что делало это направление особенно популярным среди тех, кто искал не только отдых, но и оздоровление.

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