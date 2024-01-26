Как в древности возникли фамилии Бердник и Драч: что означают

Среди популярных украинских фамилий особое место занимают те, что возникли от профессии или рода деятельности. В целом, происхождение и историю фамилий изучает специальная дисциплина антропонимика. В древности фамилии фиксировались в актовых книгах, описаниях поместий или замков, грамотах XIV – I половины XVII веков и т.д.

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Исследователи отмечают, что удельная часть родовых названий произошла от занятия первого носителя. Какие старые фамилии указывали на профессиональные признаки, рассказали специалисты Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

Фамилии, связанные с родом деятельности, часто становились наследственными, ведь профессии обычно переходили из поколения в поколение. Уже во второй половине XIV века активизировался процесс отделения ремесла от сельского хозяйства. Появились сапожники, бондари, слесари, гончары. Это привело к формированию новой "ремесленной" категории прозвищ, которые со временем трансформировались в фамилии и дошли до наших дней.

Когда-то бердниками называли мастеров, производивших берда для ткацких станков. Так возникла популярная фамилия Бердник.

Фамилия Проскурник возникла от названия литургического хлеба, который выпекали во время богослужения Литургии для Евхаристии.

Скоморохи во многих культурах развлекали людей шутками, танцами, спектаклями, акробатикой и т.д. Так что у владельцев этой фамилии предки, вероятно, были творческими людьми.

Необычная фамилия Буртал происходит из польского и переводится как "гадальщик". Есть высокая вероятность того, что предки человека с такой фамилией связаны с магией и гаданием, или же были целителями.

Есть несколько версий происхождения фамилии Драч. Так называли селян, работавших в мельнице на специальной машине драчке – ею обрабатывали пшено и просо. Также драчами называли тех, кто пилил доски.

Фамилии Рымарь, Лымарь и все производные возникли от профессии, связанной с изготовлением ременной лошадиной упряжи, доспехов, седла.

Скорняки выделывали кожи и шили кожухи, а Чамарники занимались пошивом верхней одежды.

Золотари или Золотаренки были ювелирами, странствующих торговцев называли Миняйлами, а торговцев рыбой или солью – Прасулами.

Распространенная фамилия Мирошник (или Мирошниченко) происходит от слова "мерка" – ею брали плату за зерно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая самая распространенная фамилия в Украине и как она появилась.

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