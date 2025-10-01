Как узнать, есть ли штраф за нарушение воинского учета: подробное объяснение

В Украине продолжается война, а вместе с ней и всеобщая мобилизация. В этот период, как и в мирные времена военнообязанные лица должны соблюдать определенные правила воинского учета, а за его нарушение могут получить штраф.

О наличии административного наказания военнообязанные украинцы могут узнать, не обращаясь в ТЦК. Об этом рассказала партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк в комментарии unian.

Адвокат отметила, что штраф – это административная ответственность. Чаще всего сейчас привлекают к "административке" за неявку по повестке (штрафы от 17 до 25 тысяч гривен).

Как узнать есть ли штраф за неявку в военкомат

Адвокат объяснила, что информацию о наличии штрафа военнообязанное лицо может узнать в мобильном приложении "Резерв+". Если в приложении "высвечивается", что есть штраф, можно получить полную выписку, в которой указываются сведения о правонарушении.

Карплюк добавила, что кроме этого узнать, есть ли штраф может также адвокат военнообязанного, отправив в ТЦК и СП соответствующий запрос.

Что является нарушением воинского учета в Украине

По словам Карплюк, самыми распространенными нарушениями правил воинского учета это:

– неявка по повестке в ТЦК и СП;

– непрохождение ВЛК.

"Военнообязанные также должны сообщать в ТЦК о любых важных изменениях, которые происходят в их жизни, например, о переезде, вступлении в брак, получении образования, изменении состояния здоровья. Насколько мне известно, сейчас никого не привлекают к ответственности за несообщение любой такой важной информации, но в целом такая обязанность есть", – отметила адвокат.

Она отметила, что военнообязанный не может быть привлечен к ответственности за то, что он не сообщил информацию, которую можно получить из реестров, поскольку сейчас между ведомствами существует электронное информационное взаимодействие.

Как сообщал OBOZ.UA, штраф от ТЦК могут удвоить. После наложения штрафа территориальным центром комплектования лицо имеет десять дней, чтобы либо его оплатить, либо обжаловать. В случае бездействия – сумма штрафа автоматически удваивается.

