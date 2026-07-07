Как утолить жажду в жару, чтобы не навредить организму: неожиданный нюанс

Стакан холодной воды в жаркий день мгновенно освежает, но действительно ли это работает так, как мы думаем? Хотя стакан холодной воды даёт немедленное ощущение облегчения, он приводит к сужению кровеносных сосудов. Это способ утолить жажду, поскольку мы пьем меньше воды в течение дня.

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Однако при высоких температурах это нежелательно. OBOZ.UA объясняет , почему, когда температура превышает 30 градусов по Цельсию, лучше пить немного более теплую воду.

Теплая вода гораздо лучше усваивается, поддерживает естественное охлаждение организма и не препятствует терморегуляции. Она не утоляет жажду, но позволяет организму по-настоящему увлажниться.

Более того, врачи также предостерегают от употребления ледяной воды в жаркие дни. Тепловой шок, вызванный перепадом температур, может быть вреден для здоровья. В крайних случаях такое охлаждение может привести к сердечному приступу или остановке сердца.

Вот почему кардиологи отмечают, что в жаркую погоду однозначно лучше пить воду, температура которой близка к температуре вашего тела.

Резкое понижение температуры сигнализирует вашим терморегуляторам, что ваше тело замерзает. Это заставляет организм начать согреваться. В результате в течение относительно короткого времени после употребления холодной воды вы ощущаете еще большую жару. Резкое сужение кровеносных сосудов также заставляет вашу кровеносную систему работать интенсивнее.

Ранее OBOZ.UA писал, какой душ лучше выбрать в жару – теплый или холодный. Резкий перепад температур может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшить самочувствие.

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