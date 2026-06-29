Горячий или холодный? Какой душ лучше принимать в жару: ответ может удивить

В жаркую погоду многие пытаются быстро охладиться под холодным душем. Однако врачи предупреждают: это может нанести вред организму.

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Резкий перепад температур может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой и ухудшить самочувствие. OBOZ .UA рассказывает, какой душ на самом деле безопасен и эффективен в жару.

Почему холодный душ может быть опасен

После пребывания на жаре не стоит сразу становиться под холодную воду. Организм в этот момент перегрет, и резкое охлаждение создает дополнительный стресс для сердца и сосудов.

Специалисты отмечают, что такой перепад температур может спровоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у людей с проблемами давления или сердечно-сосудистой системы. Кроме того, существует риск появления симптомов простуды.

Медики советуют перед душем подождать не менее 10 минут, чтобы тело естественным образом остыло.

Как организм реагирует на холод в жару

В жаркую погоду организм активно теряет жидкость и микроэлементы. Холодный душ в таком состоянии становится дополнительной нагрузкой и может ослабить защитные функции организма.

Более того, вопреки распространенному мнению, холодная вода не дает длительного эффекта охлаждения. В ответ на холод организм начинает сохранять тепло и даже повышает внутреннюю температуру, поэтому ощущение свежести быстро исчезает.

Кому особенно следует быть осторожным

Людям с сердечными заболеваниями, проблемами с сосудами или давлением резкие перепады температур категорически не рекомендуются. В таких случаях холодный душ может привести к резкому ухудшению состояния.

Также следует проявлять осторожность людям с ослабленным иммунитетом, ведь ледяная вода может вызвать простудные заболевания.

Какой душ выбрать в жару

По словам врачей, лучшим вариантом в жаркую погоду является тёплый душ – примерно температуры тела. Именно он помогает организму постепенно охладиться без стресса.

Такой подход обеспечивает более длительный эффект прохлады, чем резкое охлаждение холодной водой.

Контрастный душ также может быть полезен, но только при условии, что организм к этому привык и у человека нет противопоказаний.

Как сообщал OBOZ.UA, первые дни лета всегда радуют теплом, но когда за окном температура воздуха достигает 30 градусов и выше, квартиры превращаются в раскаленную печь, что ухудшает самочувствие и мешает спать. К счастью, существуют простые, но проверенные методы, которые помогут снизить температуру в доме, а также быстро облегчить общее состояние организма.

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