Как убрать следы старого скотча с пластиковых окон: простой способ

Остатки скотча на стеклах и оконных рамах – настоящая головная боль для хозяев. Если тереть их неправильно, можно навсегда испортить поверхность царапинами или даже повредить пластик.

подборка самых действенных способов, которые помогут вернуть окнам идеальную чистоту без лишних усилий.

Растительное масло

Это идеальный вариант для стекла и пластиковых рам, поскольку масло не содержит агрессивных веществ.

Смочите ватный диск любым маслом (подсолнечным, оливковым или эфирным) и тщательно натрите следы клея. Оставьте на 10–15 минут. Жир размягчит структуру клея, после чего его можно будет легко снять обычной тряпкой.

Промойте поверхность средством для мытья посуды, чтобы убрать жирные следы.

Спиртовые растворы

Если нужно справиться быстро, на помощь придут медицинский спирт, водка или нашатырь.

Спирт безопасен для стекла, но на цветном или ламинированном пластике его стоит сначала протестировать на незаметном участке.

Протрите липкое место смоченной тканью. Для застарелых следов приложите компресс на 2–3 минуты.

Уксус 9%

Столовый уксус 9% также помогает справиться с липкими пятнами. Смочите ткань, приложите к следу на 5-7 минут, а затем протрите поверхность.

Метод эффективен для тонкого слоя клея, который остался после основной очистки.

Средство для стекла или кухни

Универсальные средства для стекла и кухни, особенно те, что содержат спирт или аммиак, хорошо удаляют остаточную липкость. Их следует применять после основной очистки, чтобы полностью убрать тонкий слой клея.

Фен

Если клей оказался особенно прочным, поможет фен. Горячий воздух размягчает основу, и ее легче удалить салфеткой с маслом или спиртом. Важно не перегревать пластик: достаточно 30-40 секунд работы фена на среднем режиме.

