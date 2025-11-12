Как снять этикетки со стеклянных банок без липких следов: простой способ

Если вы когда-нибудь пытались отклеить бумажную этикетку от стеклянной банки, вы знаете, что это почти невозможно сделать, не разорвав бумагу. Если вам каким-то образом удается отклеить ее одним движением, часто все равно остается липкий след от клея.

Видео дня

Но, по словам блогера Терезы, известной в Instagram как @life.curating, есть простой способ избавиться от этого остатка. Все, что вам нужно, это два обычных кухонных предмета, которые большинство из нас уже имеют под рукой, и это займет считанные минуты.

Она посоветовала начать с размягчения клея и снятия этикетки. Женщина делает это, помещая банки в кастрюлю, капая на дно немного белого уксуса, а затем доливая остальную воду, пока банки не будут полностью покрыты.

Далее она доводит кастрюлю до кипения и оставляет банки настояться примерно 15 минут. Это должно позволить этикеткам отклеиться, а в некоторых случаях вы вообще получите сразу уже отклеенные остатки.

Если остатки еще есть, Тереза смешивает одну часть пищевой соды с одной частью оливкового масла, чтобы образовалась паста. Затем оттирает остатки смесью и смывает их, получая лишь блестящую стеклянную банку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить липкие этикетки с банок и свечей за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.