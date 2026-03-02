Как стирать постель, чтобы она потом быстро сохла и не была смята: простой лайфхак

Сушка постельного белья является одной из самых неприятных домашних задач для многих. Неудивительно, что люди ищут всяческие хитрости, чтобы облегчить работу – от алюминиевой фольги до специальных шариков для сушки.

Одним из самых действенных способов – является использование обычных теннисных мячиков. С ними постель не просто будет быстро сохнуть, она еще и станет более приятной на ощупь и не помятой, пишет OBOZ.UA.

Теннисные мячи, подобные специализированным мячам для сушилок, изготовленных из шерсти, постоянно разделяют смятые слои ткани во время вращения в барабане. Это улучшает поток горячего воздуха между волокнами, что означает меньшее время пребывания в сушилке и более равномерное высушивание текстиля.

Теннисные мячи действуют как механические разделители между предметами белья, предотвращая сбивание вещей в один большой комковатый узел, который задерживает влагу.

Теннисные мячи играют значительную роль в перераспределении наполнителя в одеялах – будь то натуральный пух, синтетические волокна или хлопок. Их упругость равномерно распределяет содержимое во время сушки и предотвращает образование твердых, влажных комочков.

Это предотвращает "эффект компактности", который обычно возникает, когда наполнитель высыхает неравномерно, а это значит, что ваше одеяло сохраняет свой объем и форму.

Как правильно использовать

Теннисные мячи безопасно использовать в стиральной машине, если придерживаться нескольких основных правил:

Используйте холодную или теплую воду, поскольку горячая вода может деформировать резиновую сердцевину мячей.

Рекомендуется помещать их в мешок для белья или старый хлопковый носок, чтобы уменьшить шум и защитить внутреннюю часть барабана.

Берите только новые шарики, потому что старые, изношенные или грязные могут оставлять пятна и повреждать текстиль.

