Как разморозить лобовое стекло авто за считаные минуты: 'волшебный' метод

Зима полностью охватила планету, и температура ночью опускается ниже нуля. Многие водители теперь сталкиваются утром с замерзшими автомобилями, обледенелым лобовым стеклом и утренней рутиной, которая часто начинается со скрежета, ожидания и борьбы с холодом.

Это разочаровывает, особенно когда у вас уже мало времени. Хотя люди используют всевозможные хитрости, чтобы быстрее очистить стекло, есть один простой метод, который, по словам некоторых водителей, работает гораздо лучше, чем скребёж или распыление спреев, пишет Express.

По словам автомобильных специалистов Driving Test Success, водители могут очистить обледенелое лобовое стекло за считанные минуты, нажав одну кнопку в салоне автомобиля, вместо использования инструментов, горячей воды или агрессивных антиледовых средств.

Они объяснили, что многие люди не осознают, что их автомобиль уже имеет встроенную систему, разработанную именно для этой проблемы. Как оказалось, включение системы обогрева лобового стекла и установка максимальных настроек растапливает лед гораздо быстрее, чем ручное соскабливание.

Как разморозить лобовое стекло

Заведите двигатель и включите обогреватель лобового стекла. Включите обогрев заднего стекла и обогрев зеркал, если они у вас есть.

Затем, как только это будет сделано, можете воспользоваться стеклоочистителями. Включите кондиционер. Он не только для лета, он будет удалять влагу из воздуха, чтобы предотвратить запотевание автомобиля.

Не протирайте запотевшие окна руками, вы оставите жирные пятна, а кольцо может поцарапать стекло. При необходимости используйте безворсовую абсорбирующую ткань. Оставайтесь возле автомобиля все время, пока работает двигатель.

