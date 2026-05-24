Как спасти розы от популярной болезни: опрыскайте обычный кухонным средством

Весной розы особенно уязвимы к грибковому заболеванию, которое называется черной пятнистостью, поскольку споры обычно просыпаются, когда почва нагревается, но остается влажной от весенней погоды.

Видео дня

Это состояние получило свое название от самого характерного симптома: большие, неровные, темные пятна на листьях роз, которые в конце концов опадают, распространяя инфекцию по всему саду. Черная пятнистость сама по себе вряд ли уничтожит розы полностью, но она повреждает листья, поэтому растение не может получать достаточное количество энергии, что делает его значительно более уязвимым к вредителям и другим болезням. Это помешает розам правильно цвести, пишет OBOZ.UA.

Как сохранить розы здоровыми весной

Существует естественный, но чрезвычайно эффективный способ предотвратить появление черной пятнистости на розах или даже помочь ее вылечить, опрыскивая их молоком.

Смешайте раствор из одной части молока (цельного) и двух частей воды в бутылке с распылителем. Опрыскивайте этой жидкостью остальные листья растения и повторяйте этот ритуал каждую неделю.

Это может показаться необычным, но когда молоко подвергается воздействию солнечного света, оно образует соединения, вредные для грибковых спор, предотвращая их размножение.

Молоко также образует тонкую пленку на листке, что значительно затрудняет закрепление спор на растении и служит защитным барьером от инфекции.

Применение молока поможет предотвратить черную пятнистость весной или замедлить развитие болезни, если ее обнаружить достаточно рано, что даст растению гораздо больше шансов на выживание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как спасти розы после вымерзания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.