Как сохранить гортензии до поздней осени: полезный совет

Цветы гортензий начинают увядать с приближением конца лета, но садоводам следует выполнить одну простую задачу, чтобы помочь растению подготовиться к осени.

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Цикл цветения гортензий обычно заканчивается в конце августа, а это значит, что отныне они будут выглядеть гораздо менее ярко, чем несколько недель назад, пишет OBOZ.UA.

К счастью, специалисты рассказали, как легко поддерживать гортензии в хорошем состоянии: ведь все, что вам нужно сделать, — это потратить несколько минут на удаление отцветших цветов.

Именно это приводит к тому, что цветущие кусты перестают образовывать семена, а вместо этого направляют свою энергию на развитие корней и листьев. Это делает растения сильнее и здоровее, поэтому, обрезав отцветшие цветы, вы окажете своим гортензиям услугу.

Это позволяет гортензиям накапливать больше энергии для подготовки к минусовым температурам, а хорошо подготовленное растение имеет гораздо больше шансов на впечатляющее цветение в следующем году.

Мокрые, увядшие цветы также удерживают много влаги, что может способствовать развитию плесени и других грибковых заболеваний, поэтому удаление засохших цветов сейчас значительно снижает риск заражения гортензий с приближением осени.

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