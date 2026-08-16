Что делать с лавандой после цветения: обрезка — не всегда хорошая идея

Сезон цветения лаванды длится с июня по август, причем наиболее зрелищной является первая половина июля. Август обычно знаменует собой конец основного периода цветения, и цветы постепенно теряют свой цвет и увядают.

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Именно тогда их следует слегка обрезать, чтобы кусты стали гуще и чтобы стимулировать повторное цветение, пишет OBOZ.UA.

Лаванду следует обрезать летом, когда цветы теряют свой цвет, а растение начинает немного подсыхать. Сами растения подсказывают нужное время. Нет необходимости ждать, пока все цветы высохнут. Если сделать это достаточно рано, лаванда еще успеет дать новые побеги и, вероятно, снова зацветет в конце лета.

Если ваша лаванда закончила цвести в июле, обрежьте её в июле. Если она закончила цвести в августе, вы можете обрезать её в августе. Однако чем позже это произойдет, тем меньше времени у растения будет на образование новых побегов. Поэтому второе цветение будет зависеть главным образом от погоды. Помните, однако, что второе цветение обычно менее обильное, чем первое.

Летнюю обрезку лаванды не следует считать гарантией повторного цветения. Это, прежде всего, процедура ухода, которая помогает сохранить её компактность. Большинство ошибок при обрезке лаванды касаются не времени, а самой процедуры. Некоторые садоводы обрезают на неправильной высоте.

Увядшие цветочные головки следует срезать вместе с несколькими сантиметрами зеленого лиственного стебля, но не до серой, старой части растения, которая уже твердая. На растении должно остаться как минимум несколько сантиметров зеленого лиственного стебля, чтобы оно могло легко восстановиться.

Обрезайте лаванду острыми, чистыми секаторами в сухую погоду. Лучше всего делать это утром или поздно днем.

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