Как собирать гель алоэ вера, не повредив растение: советы

Алоэ вера – красивое комнатное растение, но его эффектный внешний вид является не единственным преимуществом. Из растения можно собрать целебный гель, способный успокаивать воспаленную кожу, увлажнять тело, лечить солнечные ожоги и приносить другую пользу.

Но как собрать этот гель, не нанеся алоэ вера серьезного вреда? За советом к профессионалам обратился блог Марты Стюарт. Все секреты раскрыл доцент кафедры садоводства в Центре расширения Университета штата Мэн Анкит Сингх.

Прежде всего, следует собирать алоэ вера лишь в том случае, если растению не менее 2–3 лет. Более молодой цветок просто не успеет выработать полезные вещества. К тому же важно выбирать для сбора здоровые листья. Желтые, коричневые или с признаками увядания не дадут желаемой пользы.

Также, прежде чем переходить к сбору геля, важно подобрать правильный инструмент. Сингх рекомендует чистый, острый нож или садовые ножницы. "Ножницы не самый лучший вариант. Они могут выжать сок", – добавил он.

Далее алгоритм таков:

выберите листок – лучше брать наружный, такие листья старые и содержат больше всего геля, не забывайте, что он должен быть здоровым, зеленым, налитым и упругим;

– лучше брать наружный, такие листья старые и содержат больше всего геля, не забывайте, что он должен быть здоровым, зеленым, налитым и упругим; срежьте у основания – постарайтесь срезать как можно ближе к основанию растения и надрез делайте под углом, это поможет облегчить заживление;

– постарайтесь срезать как можно ближе к основанию растения и надрез делайте под углом, это поможет облегчить заживление; подготовьте листок – положите листок на твердую поверхность и аккуратно срежьте колючие края;

– положите листок на твердую поверхность и аккуратно срежьте колючие края; удалите алоин – это вещество является натуральным слабительным, а еще оно раздражает кожу, чтобы избавиться от него держите листок вертикально над емкостью или раковиной 10-15 минут, по мере окисления его срез станет красновато-коричневым;

– это вещество является натуральным слабительным, а еще оно раздражает кожу, чтобы избавиться от него держите листок вертикально над емкостью или раковиной 10-15 минут, по мере окисления его срез станет красновато-коричневым; промойте – после того, как аллоин стечет, промойте листок под проточной водой.

Ваше алоэ вера будет продолжать хорошо расти после сбора листа, если вы правильно за ним будете ухаживать. "Никогда не срезайте с растения более трех-четырех листьев за раз и всегда оставляйте пять-семь здоровых листьев", – говорит Сингх. "Чрезмерный сбор может ослабить или погубить растение", – добавляет он. Кроме того, эксперт советует не собирать гель чаще, чем раз в месяц.

Теперь наступает момент сбора самого геля. Это можно сделать двумя способами. В первом случае сделайте надрез под зеленой кожурой с одной плоской стороны листа, затем повторите с другой, чтобы высвободить желеподобную мякоть. Если вы хотите попробовать второй метод, просто возьмите ложку и вычерпайте гель, сняв один слой кожуры с поверхности листа.

После сбора гель будет комковатым и не очень удобным для использования. Поэтому его советуют тщательно растереть в ступке, размять вилкой или перемолоть в блендере. После этого он сразу будет пригоден для использования. Хранить готовый продукт можно в холодильнике. Если положить его в герметичный контейнер, он будет оставаться пригодным в течение недели.

Кроме того, если вам нужно хранить гель дольше, вы можете заморозить его и хранить от четырех до шести месяцев.

