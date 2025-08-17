Как правильно пересаживать комнатные цветы: пять простых шагов

Со временем почва в горшке истощается, корни занимают все пространство, и растение начинает терять силу. Правильная пересадка обновляет питательную среду, дает место для роста и помогает предотвратить болезни.

Видео дня

Придерживаясь нескольких простых шагов, можно продлить жизнь даже самых требовательных цветов. Детали рассказали эксперты RealSimple.

Как правильно пересаживать комнатные цветы

Пересадка растений – важная процедура, которая помогает сохранить их здоровье и красоту. Молодые комнатные цветы обычно нуждаются в новом горшке каждые 6–12 месяцев, а взрослые – раз в несколько лет. Пересадка обновляет почву, дает место для роста корней и помогает избежать болезней.

Что понадобится:

новый горшок (на 2–5 см больше предыдущего) с дренажными отверстиями;

острые ножницы или секатор;

нож или плоская лопатка;

почвенная смесь с перлитом;

садовые перчатки.

Пошаговая инструкция

Выберите горшок

Новый контейнер должен быть на 2–5 см больше предыдущего, с обязательными дренажными отверстиями. Узкие горловины затрудняют пересадку и испарение влаги. Для улицы лучше выбирать материалы, устойчивые к морозам, например камень или стеклопластик.

Подготовьте правильный грунт

Качественный субстрат обеспечивает баланс между удержанием влаги и дренажем. Перлит улучшает аэрацию и водопроницаемость. Можно приобрести готовую смесь или сделать собственную: равные части песка, садовой земли и перлита. Для уличных контейнеров хорошо добавить компост и медленнодействующие удобрения.

Аккуратно достаньте растение

Наденьте перчатки. Если растение в пластиковом горшке – осторожно сожмите стенки, чтобы разрыхлить почву, или разрежьте горшок. В керамических емкостях проведите ножом вдоль стенок, затем наклоните и выньте растение, не тянув за стебли.

Разрыхлите корневой ком

Корни, росшие в тесном горшке, могут образовывать плотные кольца. Руками осторожно расправьте их, начиная снизу. Некоторые корешки могут оборваться – это не навредит, а стимулирует рост.

Посадите в новый горшок

Заполните дно емкости третью часть подготовленного грунта. Поставьте растение так, чтобы точка роста была на 0,5–1 см ниже края горшка. Засыпайте почвой, слегка уплотняя ее, пока она не будет на уровне 0,5 см до края. Сразу полейте – после пересадки растения испытывают стресс и нуждаются во влаге.

Как понять, что время пересаживать

Признаки:

корни выходят через дренажные отверстия или поднимают растение вверх;

почва быстро пересыхает;

растение заметно замедлило рост;

надземная часть в 3 раза больше горшка или растение становится неустойчивым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сохранить растения в период, пока вы в отпуске.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.