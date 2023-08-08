Как правильно сказать по-украински принимать участие

Суржик, калька и русизмы портят чистоту звучания украинского языка. Часто мы ошибочно употребляем определенные слова, даже не подозревая, что совершаем грубые ошибки. Это, например, касается словосочетания "принимать участие".

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Принимать можно книгу или документы со стола. А в соревнованиях и конкурсах нужно "брати участь". Детальнее о популярной языковой кальке – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Принимать участие" – это типичная калька с русского. По-украински правильно говорить "брати участь". Это единственный верный вариант устойчивого словосочетания, которое означает "быть участником какого-либо мероприятия".

К примеру:

Збірна України з футболу візьме участь у чемпіонаті Європи.

Чоловіки взяти участь у військових зборах.

Старшокласники беруть активну участь у суспільному житті.

Важно не переводить дословно некоторые русские выражения, а искать в родном языке соответствующий правильный аналог. В первом случае в результате дословного перевода происходит калькирование.

"Принимать" на украинском имеет несколько иное значение. Принимают гостей, помощь, наследство, присягу, заказ, мяч в игре и т.д.

А на мероприятиях, в обсуждении, в конкурсе, в соревнованиях "беруть участь".

Следует также заменить следующие фразы на украинские соответствия:

приймати близько до серця – перейматися або ж брати до серця;

приймати до відома – брати (взяти) до відома;

приймати міри – вживати заходів;

приймати резолюцію – ухвалити резолюцію;приймати ухвалу – виносити ухвалу;

прийняти чиюсь сторону – стати на чийсь бік.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно сказать по-украински "пошли".

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