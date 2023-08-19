Как сказать на украинском 'насильно мыл не будешь': объяснение

В русском языке есть популярная фраза: "насильно мыл не будешь". Это выражение часто используется в бытовой речи для объяснения определенных нюансов в отношениях: симпатия возникает из-за взаимной близости, и обычно этот процесс невозможно контролировать.

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Есть несколько интересных выражений, которыми можно заменить русское изречение. Об этом рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко.

Языковед советует использовать следующие фразеологизмы:

"силою не будеш милою",

"не можна нелюба любити",

"силуваним конем не поїдеш",

"силою колодязь копати - води не пити",

"не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

Есть еще интересный вариант на похожую тематику: "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

Кстати, популярную русскую фразу "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также"не суди з одежі, а суди з розуму". Языковед также советует использовать перевод выражения с аналогичным значением "не суди про книжку за обкладинкою".

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