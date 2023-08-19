Как сказать на украинском "насильно мыл не будешь": объяснение
В русском языке есть популярная фраза: "насильно мыл не будешь". Это выражение часто используется в бытовой речи для объяснения определенных нюансов в отношениях: симпатия возникает из-за взаимной близости, и обычно этот процесс невозможно контролировать.
Есть несколько интересных выражений, которыми можно заменить русское изречение. Об этом рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко.
Языковед советует использовать следующие фразеологизмы:
- "силою не будеш милою",
- "не можна нелюба любити",
- "силуваним конем не поїдеш",
- "силою колодязь копати - води не пити",
- "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".
Есть еще интересный вариант на похожую тематику: "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".
Кстати, популярную русскую фразу "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами: "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также"не суди з одежі, а суди з розуму". Языковед также советует использовать перевод выражения с аналогичным значением "не суди про книжку за обкладинкою".
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