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Как сказать на украинском "насильно мыл не будешь": объяснение

Алина Милсент
Новости. Общество
1 минута
1,3 т.
Как сказать на украинском 'насильно мыл не будешь': объяснение

В русском языке есть популярная фраза: "насильно мыл не будешь". Это выражение часто используется в бытовой речи для объяснения определенных нюансов в отношениях: симпатия возникает из-за взаимной близости, и обычно этот процесс невозможно контролировать.

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Есть несколько интересных выражений, которыми можно заменить русское изречение. Об этом рассказал известный языковед и учитель Александр Авраменко.

Языковед советует использовать следующие фразеологизмы:

  • "силою не будеш милою",
  • "не можна нелюба любити",
  • "силуваним конем не поїдеш",
  • "силою колодязь копати - води не пити",
  • "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

Есть еще интересный вариант на похожую тематику: "не поможуть і чари, як хто кому не до пари".

Кстати, популярную русскую фразу "встречают по одежке" можно перевести несколькими способами:  "по одежі стрічають, а по уму випроводжають", а также"не суди з одежі, а суди з розуму". Языковед также советует использовать перевод выражения с аналогичным значением "не суди про книжку за обкладинкою".

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как правильно приветствоваться на украинском языке – "добрый день" или "добрый день".

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