Как сказать на украинском 'шиворот-навыворот': традиционный вариант

Вместо того чтобы загромождать язык суржиком, калькой или русизмами, следует регулярно пополнять словарный запас. Многие проблемы возникают с переводом фразеологизмов или бытовых фраз вроде "шиворот-навыворот".

В сети предлагают употреблять "навпаки" или "шкереберть", но эти слова не совсем передают суть выражения. Как сказать на украинском "шиворот-навыворот" – читайте в материале OBOZREVATEL.

В русско-украинском словарь фразеологизмов (устойчивых выражений) "шиворот-навыворот" переводят как "навпаки". Например: Микола надів сорочку навпаки, чим дуже розсмішив людей у шинквасі. Но "навпаки" – это не только "шиворот-навыворот", но и "задом наперед".

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Также предлагают употреблять "шкереберть". Например: Є така прикмета: надіта шкереберть майка — до сварки.

Лучшим и правильным вариантом будет "навиворіт" – лицевой стороной внутрь, а внутренней – наружу.

Например: Олеся й не помітила, що зав’язала хустину навиворіт.

Это слово употребляли также литературные классики:

"– Чи це воно на лице, чи, мабуть, навиворіт? – питала Онися, придивляючись до матерії" (І. Нечуй-Левицький).

"Заходить якийсь дід. Кожух навиворіт, шапка насунута на очі, сам згорбився, ціпочком поперед себе постукує" (Григорій Тютюнник).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как будет украинским "натощак" – есть несколько вариантов.

А для тех, кому надоели советы и наставления, OBOZREVATEL объяснял, сказать на украинском "не умничай".

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