Как сказать на украинском 'не умничай': интересные соответствия, которые следует использовать

У людей часто возникает желание сказать кому-то при разговоре "не умничай". Большинство знают только русский вариант этого выражения, потому что в украинском языке дословного перевода нет.

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Однако OBOZREVATEL нашел интересные соответствия, которыми можно заменить это высказывание. Украинский язык насыщен разными красноречивыми и интересными словами, которые люди, к сожалению, редко используют.

Дословно перевести "не умничай" на украинский нельзя, но есть хороший заменитель, который не оставит вас равнодушными: "Не будь такий розумний, як твого батька діти".

Такое изречение точно поразит вашего собеседника и, возможно, даже собьет его с толку.

Но если вам не нравится такая замена, то можно попытаться перевести "не умничай" самостоятельно.

Согласно русско-украинскому академическому словарю, "умничать" переводится, как мудрувати, мудрячити, химерити, мудрагелити.

В русско-украинском народном современном словаре 2009 года, это слово переведено, как розумувати, мудрувати, мудрячити.

Русско-украинский словарь сложной лексики Святослава Караванского предлагает другие варианты перевода. "Умничать" – это вимудровувати, вигадувати, хитрувати.

Среди всех вариантов вы можете выбрать то слово, которое больше всего нравится и изменить выражение. Например, можно сказать "не мудруй" или "не хитруй".

Ранее OBOZREVATEL публиковал благозвучные варианты, которыми можно заменить русское слово "вострог".

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