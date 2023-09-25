Как сказать на украинском 'пододеяльник': правильный заменитель распространенному суржику

Украинцы называют легкий чехол, который одевают на одеяло "підодіяльник". Это распространенный суржик, который образовали от русского слова "пододеяльник".

Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко. Он отметил, что это типичная ошибка, которую люди даже не замечают.

"Одеяло" на украинском будет "ковдра", поэтому правильно говорить "підковдра".

Чехол из ткани, который надевают на подушку, называется наволока или наволочка, а мешок, в который насыпают перья для подушки или перины – это напірник.

Языковед подчеркнул, что нужно говорить не "простынь", а "простирало" или "простирадло".

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В слове "подушка" украинцы часто ставят неправильное ударение: не пОдушка, а подУшка, то есть ударение падает на второй слог.

А слово "постіль" имеет двойной ударение: пОстіль и постІль.

Также Авраменко объяснил, как на украинском назвать "балеруна". В нашем языке нет такого слова и в русских академических словарях тоже.

Балерун – это разговорное, шутливое слово. Мужчин этой профессии нужно называть "танцівник балету" или "артист балету".

Нет и такого названия, как "медичний брат". Лучше называть мужчин, работающих в этой сфере – молодшими медичними працівниками. Потому что парням, которые заканчивают медучилище, присваивают специальность "медична сестра".

Ранее OBOZREVATEL публиковал новое правописание, как правильно писать на украинском: "півміста" или "пів міста".

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