Как не мерзнуть в холодной квартире: советы от опытной альпинистки

Значительная часть украинцев из-за постоянных российских ударов по критической инфраструктуре осталась в морозы без тепла. Чтобы не замерзнуть в собственном доме, приходится использовать все доступные методы, чтобы согреться.

Видео дня

На вооружение можно взять лайфхаки, которыми пользуются альпинисты, которым во время восхождения в горы приходится спать при температуре 20-30 градусов мороза. Как пережить зиму без централизованного отопления рассказала опытная альпинистка Антонина Самойлова, первая украинка, которая покорила пять высочайших вершин мира, в частности, трижды поднималась на Эверест.

Как согреться в холодной квартире

Самойлова отметила, что во время восхождения в горы ей приходилось спать при -20...-30 градусах. Чтобы согреться, она использовала несколько простых, но действенных методов.

1. Возьмите в постель бутылку с горячей водой

Наполненная горячей водой бутылка может стать "персональным радиатором", если положить ее в спальный мешок или под одеяло.

"Это персональный радиатор на всю ночь. Вы можете положить его в ноги или между ног, потому что наибольшее количество кровяных артерий там и кровь быстрее разгоняет тепло по телу", — посоветовала Самойлова.

2. Приобретите качественное термобелье

Кроме этого альпинистка посоветовала соотечественникам купить качественное термобелье. Его следует одевать перед тем, как ложиться спать. Здесь действует простой принцип: чем больше слоев одежды на человеке, тем меньше собственного тепла тело отдает под одеялом.

3. Защитите от холода шею и уши

Очень важно – защитить от холода шею и уши.

"Третий совет —надевать на шею баф. Всегда это делаю, каждую ночь, закрываю свою шею и уши... Сохраняется тепло шеи, она не застуживается, не застуживаются уши. Ведь наибольшее количество тепла идет именно через голову и шею у человека", — рассказала Самойлова.

4. Засыпайте в объятиях тех, кого любите

Напоследок альпинистка посоветовала: если рядом есть человек, которого любите – лучше спать с ним в объятиях.

"Это не про романтику, а про физику", — подчеркнула Самойлова.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, как нагреться дома без отопления и света. Часть предлагаемых лайфхаков не потребуют особых затрат, другие могут влететь в копеечку, однако комбинировать их можно на свое усмотрение и с учетом доступных ресурсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!