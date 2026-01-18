Знаменитая украинская теннисистка получила печальный диагноз и снялась с Australian Open. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№20 WTA) досрочно завершила выступление на Australian Open из-за травмы. Повреждение оказалось достаточным серьезным, чтобы вынудить спортсменку отказаться от продолжения турнира в парном разряде.

Видео дня

О проблемах со здоровьем Костюк сообщила сама после проведённых обследований. По словам теннисистки, во время одного из матчей она подвернула голеностоп, а дополнительные тесты подтвердили разрыв одной из связок. Это повреждение не позволило ей продолжить участие в Australian Open в паре с румынской теннисисткой Габриэлой Русе.

Костюк подчеркнула, что Australian Open является одним из её любимых турниров и такой исход явно не входил в её планы. При этом украинка отметила, что подобные ситуации являются частью профессионального спорта и их необходимо принимать.

Как сообщал OBOZ.UA, Марта завершила выступление на одиночном Australian Open-2026 уже в первом круге. 23-летняя киевлянка уступила француженке Эльзы Жакмо (№58 WTA) со счетом 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7).

Поединок продолжался 3 часа 27 минут и стал первым в истории Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, в котором были сыграны три тай-брейка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!