"Півміста" чи "пів міста": как правильно написать на украинском
Больше всего ошибок и недоразумений возникает относительно написания частицы "пів" с существительными. Еще в школе довольно трудно было запомнить все нюансы написания: "пів'яблука" или "пів яблука", "пів-Києва" или "пів Києва".
Есть отличная новость: новое правописание упростило правила. Как правильно писало слова с "піл" – читайте в материале OBOZREVATEL.
"Пів"с существительными
Языковеды сообщают, что теперь все достаточно просто: "пів" всегда пишем отдельно от существительных.
К примеру:
Даринка принесла сестрі пів яблука.
Я пів міста обійшла, поки знайшла книгу Марселя Пруста.
Щоб доїхати на Дарницю, треба перетнути пів Києва.
"Пів" во всех случаях пишем отдельно от существительного, если последний стоит в родительном падеже.
Потяг приїздить за пів години, а ми й досі стоїмо в заторі.
Олегу вдалося продати тільки пів відра груш.
Ми пів Європи проїхали на автобусі, тож дуже втомилися.
Когда пишем слитно
Рассмотрим и второй случай. "Пів" с существительными в именительном падеже пишется слитно, когда речь идет о вещи, явлении или целостном объекте.
К примеру:
Кримський півострів скоро повернеться до складу України.
Метеоритний дощ зможуть побачити жителі Західної півкулі.
Треба йти на південь, там має бути село.
Нюансы написания
Третий случай – это когда слова с "пів могут изменять свое написание. К примеру:
Британці відвоювали пів острова, але повістю взяти контроль над територією не змогли.
Влітку поїдемо на півострів, будемо ловити рибу і ночувати під відкритим небом.
Простое правило проверки "пів" заключается в поиске синонимов. Если можно заменить "пів" на "половина" без потери значения, то слово следует писать слитно.
Дефисы или апострофы
Согласно новым правилам дефисов и апострофов со словом "пол" употреблять не нужно. "Пів’яблука" остались в прошлом, теперь откусываем по ""пів яблука".
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