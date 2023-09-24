'Півміста' чи 'пів міста': как правильно написать на украинском

Больше всего ошибок и недоразумений возникает относительно написания частицы "пів" с существительными. Еще в школе довольно трудно было запомнить все нюансы написания: "пів'яблука" или "пів яблука", "пів-Києва" или "пів Києва".

Есть отличная новость: новое правописание упростило правила. Как правильно писало слова с "піл" – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Пів"с существительными

Языковеды сообщают, что теперь все достаточно просто: "пів" всегда пишем отдельно от существительных.

К примеру:

Даринка принесла сестрі пів яблука.

Я пів міста обійшла, поки знайшла книгу Марселя Пруста.

Щоб доїхати на Дарницю, треба перетнути пів Києва.

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"Пів" во всех случаях пишем отдельно от существительного, если последний стоит в родительном падеже.

Потяг приїздить за пів години, а ми й досі стоїмо в заторі.

Олегу вдалося продати тільки пів відра груш.

Ми пів Європи проїхали на автобусі, тож дуже втомилися.

Когда пишем слитно

Рассмотрим и второй случай. "Пів" с существительными в именительном падеже пишется слитно, когда речь идет о вещи, явлении или целостном объекте.

К примеру:

Кримський півострів скоро повернеться до складу України.

Метеоритний дощ зможуть побачити жителі Західної півкулі.

Треба йти на південь, там має бути село.

Нюансы написания

Третий случай – это когда слова с "пів могут изменять свое написание. К примеру:

Британці відвоювали пів острова, але повістю взяти контроль над територією не змогли.

Влітку поїдемо на півострів, будемо ловити рибу і ночувати під відкритим небом.

Простое правило проверки "пів" заключается в поиске синонимов. Если можно заменить "пів" на "половина" без потери значения, то слово следует писать слитно.

Дефисы или апострофы

Согласно новым правилам дефисов и апострофов со словом "пол" употреблять не нужно. "Пів’яблука" остались в прошлом, теперь откусываем по ""пів яблука".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что много проблем также возникает при спряжении слов и образовании множественного числа.

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