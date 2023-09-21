Как правильно назвать на украинском 'балеруна': многие не догадываются

Балерина – это артистка балета, исполняющая классические танцы. Но не все знают, как на украинском языке правильно назвать мужчину, который занимается этим видом сценического искусства.

Большинство украинцев используют слово "балерун", но на самом деле его не существует. Об этом рассказал известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

В нашем языке нет такого слова, как "балерун". В русских академических словарях вы его тоже не найдете.

Балерун – это разговорное, шутливое слово. Мужчин этой профессии нужно называть "танцівник балету" или "артист балету"

В Национальном классификаторе профессий Украины 8831 название и большинство из них мужского рода. Например, лікар, учитель, інженер, архітектор, хоть ими обозначают и мужчин, и женщин.

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Но есть и так называемые "женские" названия профессий или специальностей: покоївка, економка, нянька, друкарка, медична сестра или медсестра.

Авраменко подчеркнул, что парням, которые заканчивают медучилище, присваивают специальность "медична сестра".

Кстати, никакого "медичного брата" в классификаторе нет, как и нет такого названия ни в одном словаре. Лучше называть мужчин такой профессии – молодшими медичними працівниками.

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