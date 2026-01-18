Что будет, если США 'поглотят' Гренландию: медиа перечислили критические последствия

Президента США Дональда Трампа разозлило сопротивление европейских союзников относительно Гренландии, из-за чего он пригрозил тарифами на импорт из восьми стран НАТО. Аннексия острова подорвет доверие европейцев к НАТО и спровоцирует экономическое давление со стороны ЕС.

Об этом сообщает The Economist. Сам глава Белого дома говорит, что сопротивление европейцев провоцирует "очень опасную ситуацию для безопасности, охраны и выживания нашей планеты".

США и Гренландия: последствия аннексии

На прошлой неделе переговоры между американскими и датскими чиновниками не дали результата. Гренландцы и датчане вышли на улицы, заявляя, что территория "не продается", а европейские лидеры гневно отреагировали на введение тарифов.

Издание пишет, что если США таки аннексируют Гренландию, легально или силой, это повлечет кризис доверия европейцев к статье 5 НАТО "О взаимной защите".

"Трамп неоднократно подвергал сомнению его действенность. Европейское доверие сейчас почти на грани. Если он готов расчленить одну европейскую страну, почему он придет на помощь другой, которую раздирает Россия?", – говорится в материале.

Также глава Белого дома пообещал, что пошлина вырастет до 25% в июне и будет оставаться "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и окончательной покупке Гренландии". Поэтому ответным шагом станет экономическое давление через санкции и пошлины, потому что ЕС воздерживался от серьезного ответа на тарифы Трампа из-за зависимости от американской военной машины.

Угрозы американского президента могут изменить ситуацию по крайней мере из-за будущего американских войск и баз в Европе. Часть государств хотели бы их сохранить как гарантию безопасности, другие могут рассматривать угрозу их устранения как рычаг влияния на США.

Без доступа к европейским базам, таким как авиабаза Рамштайн в Германии, США будет крайне сложно проецировать военную мощь в Африке и Ближнем Востоке.

Напомним, ранее Объединенное Арктическое командование, которое является органом министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Как сообщал OBOZ.UA, Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

