Как будет на украинским 'у черта на куличках': объяснение

У людей часто возникают трудности из-за некачественного перевода. Это может быть, когда вы читаете книгу, смотрите иностранный фильм или распространенная сейчас ситуация, когда люди переходят на украинский язык, неправильно переводя русские выражения.

Например, фраза "у черта на куличках" заставляет многих задуматься о ее переводе. Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко объяснил, как выражение будет на государственном.

Большинство людей дословно переводят русский фразеологизм и выходит "у чорта на куличках", но в нашем языке даже нет такого слова, как "кулички".

В русском языке "кулички" означает очень далеко. Но в украинском есть благозвучные заменители к этому выражению. Арсенал колоритных украинских фразеологизмов со значением "очень далеко" достаточно велик.

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Вы можете использовать следующие примеры:

у чорта на болоті;

за тридев'ять земель;

на краю світу;

у тридесятому царстві;

куди ворон і кісток не донесе;

де Макар телят пасе;

де волам роги правлять, а кіз кують підковами.

Эти благозвучные фразеологизмы украсят вашу речь и обогатят словарный запас.

Авраменко также рассказал, как сказать на украинском "по крайней мере". Это русское выражение, имеет краткий заменитель. Правильно говорить: "принаймні".

А выражения: у більшості випадків, у кінці кінців, на самому ділі нужно заменить на здебільшого, зрештою та насправді.

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском будет слово "просрочка".

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