Как сказать на украинском 'мнительный': что означает слово

В разговоре мы можем услышать такое слово как "мнительный", так часто описывают характер человека. Но не всегда мы понимаем, что это значит и как правильно это сказать на украинском языке.

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Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, как на украинский перевести слова "брезгливый", "курносый", "мнительный" и "коренастый". Люди не знают, как заменить эти распространенные термины в разговоре.

Авраменко объяснил, что русское слово "мнительный " на украинский переводится как "самовразливий". И его используют, чтобы описать личность, которая постоянно испытывает какую-то угрозу, опасность и обеспокоена этим.

"Брезгливый" – это "гидливий", а "курносый" – это "кирпатий" (так говорят о коротком, задранном кверху носу).

В украинских словарях есть слово "коренастый", но это, прежде всего, крепкое дерево с разветвленными корнями. А чтобы описать мужчину крепкого строения, то лучше сказать "кремезний", "дебелий" или "широкоплечий".

Также языковед объяснил, какое слово лучше использовать, чтобы поблагодарить – спасибі или дякую.

Слово "спасибі" известно украинцам еще с XVI века, оно образовалось через соединение слов "Спаси, Боже". Так люди выражали благодарность и просили защиты у Бога.

Слово "дякую" является более распространенным в украинском языке и считается синонимом к "спасибі".

Спасибі и дякую – это правильные варианты, поэтому можете употреблять то слово, которое больше нравится.

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