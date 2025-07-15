Как семьям погибших защитников оформить выплаты: инструкция Минобороны

В случае гибели военнослужащего, произошедшей во время действия военного положения, его семья имеет право на единовременную денежную помощь (ЕДП). Она составляет 15 млн гривен.

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Детали получения денежной компенсации рассказали в Минобороны. Там добавили, что также выплата этой помощи производится в случаях, когда смерть военнослужащего наступила в течение года от ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.

Кто имеет право на получение помощи в случае гибели или смерти военнослужащего?

Право на получение единовременной денежной помощи имеют лица, определенные действующим законодательством.

Однако приоритетным является личное распоряжение военнослужащего при его наличии. В документе указано, кому и в каких долях должна быть выплачена единовременная денежная помощь.

Независимо от содержания личного распоряжения право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют:

– Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети.

– Нетрудоспособная вдова (вдовец).

– Нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица. Их доля равна 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них в случае назначения и выплаты единовременного денежного пособия при отсутствии личного распоряжения.

Если личное распоряжение отсутствует или не охватывает всю сумму помощи, право на ее получение в равных долях имеют:

– Дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав.

– Вдова или вдовец.

– Родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены.

– Внуки погибшего (умершего) лица, если на момент его гибели (смерти) их родители погибли (умерли) лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не находясь в браке, но если этот факт подтвержден судом.

– Иждивенцы, которые определены согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица".

– Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ удостоверяется нотариально (за рубежом – в консульстве Украины).

– Если после назначения и выплаты единовременной денежной помощи за ее получением обращаются другие лица, вопрос о перераспределении суммы решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке.

Куда обращаться?

– Если военнослужащий проходил службу в Вооруженных силах Украины, следует обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее – ТЦК и СП), независимо от места регистрации.

– Если он служил в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МОУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбе, Государственной специальной службе транспорта и т.д. – обращаться необходимо непосредственно в эти формирования.

Для оформления единовременной денежной помощи в районный ТЦК и СП (независимо от места регистрации) необходимо подать следующие документы:

– Заявление о выплате единовременной денежной помощи.

– Документ, удостоверяющий личность.

– Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или серия (при наличии) и номер паспорта (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

– Свидетельство о смерти военнослужащего.

– Копии документов, подтверждающих родственные связи с погибшим или пребывание на его иждивении: для жены/мужа – свидетельство о браке.

– Для ребенка – свидетельство о рождении ребенка.для родителей – свидетельство о рождении погибшего для лиц, находившихся на иждивении погибшего – подтверждающий документ или судебное решение.

– В случае гражданского брака – действующее решение суда.для лиц, достигших 16-летнего возраста: справка об отсутствии/ наличии судимости или ограничений, предусмотренных УПК Украины или полная выписка из информационно-аналитической системы или сервиса государственных услуг "Дія" свидетельство о смене имени (при необходимости).

– Другие документы о назначении и выплате помощи (при наличии).

– Согласие на обработку персональных данных.

Алгоритм назначения и выплаты единовременной денежной помощи

– Документы следует подать в районный ТЦК и СП, который заверяет копии и составляет заключение о результатах проведенной работы по установлению лиц, которые могут обратиться за ОГД.

– Районный ТЦК и СП не позднее семи рабочих дней после поступления всех документов направляет документы в областной (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее – О(М)ТЦК и СП).

– О(М)ТЦК и СП проверяет полученные документы, определяет лиц, которые документально подтвердили свое право на получение ОГД, а также лиц, которые обратились (могут обратиться) за ее получением, но не предоставили (предоставили не все) документы.

– Составляет заключение о возможности назначения единовременной денежной помощи и направляет документы в Министерство обороны Украины.

– После принятия решения Комиссией о назначении (отказе) ОГД, в течение трех рабочих дней, Минобороны доводит до Командования Сухопутных войск выдержки из протоколов заседания комиссии, которое, в свою очередь, направляет его в О(М)ТЦК и СП для доведения до заявителей.

Отмечается, что выплаты единовременной денежной помощи осуществляется в два этапа. Первый платеж в размере 1/5 от назначенной суммы помощи перечисляется не позднее, чем через пять рабочих дней с момента получения соответствующих средств О(М)ТЦК и СП.

Выплаты 4/5 от назначенной суммы осуществляется равными платежами ежемесячно в течение 40 месяцев.

В какой срок необходимо обратиться за единовременной денежной помощью в случае гибели или смерти военнослужащего?

– За получением помощи необходимо обратиться не позднее трех лет с даты составления актовой записи о смерти.

– Если военнослужащий пропал без вести при особых обстоятельствах или он в судебном порядке признан без вести пропавшим и в дальнейшем решением суда объявлен умершим – за помощью следует обратиться не позднее трех лет с даты составления актовой записи о смерти.

Как получить долю единовременной денежной помощи членам семьи погибшего, которые находятся за границей или на временно оккупированной территории?

Для получения доли помощи необходимо обратиться в любой ТЦК и СП, расположенный на подконтрольной территории Украины, не позднее трех лет со дня составления актовой записи о смерти.

Оформление помощи происходит на общих основаниях лицам, имеющим право на ее назначение и получение, по их личному заявлению или заявлению их законных представителей.

Документ, составленный на иностранном языке, подается вместе с переводом на украинский язык, заверенным в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что первый украинский военный, который подписал контракт в возрасте 18-24 лет, получил судебное решение, которое обязывает заплатить ему миллион. Соответствующее решение несколько дней назад принял Закарпатский окружной административный суд.

Напомним также, что в Украине пенсии военным начисляются без учета боевых доплат в 30–100 тыс. грн – расчет ведется только из оклада, звания и выслуги. Поэтому фактическая пенсия существенно ниже денежного обеспечения во время службы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которым предоставлен статус жителей горного населенного пункта, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям. Впрочем, пока размер доплаты остается неизвестным.

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