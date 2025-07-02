Украинцы получат доплату к пенсиям, стипендиям и соцвыплатам: кто имеет право на выплату

Украинцы, которым предоставлен статус жителей горного населенного пункта, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям. Впрочем пока размер доплаты остается неизвестным.

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Соответствующее постановление 2 июля принял Кабинет министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Действие постановления распространяется на лиц, проживающих, работающих или обучающихся на территории горного населенного пункта, согласно ч.2 ст. 6 закона "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

Согласно постановлению, в 2025 году доплаты ежемесячно будут начислять тем, кто уже получает некоторые выплаты от государства. А именно получатели:

пенсий ;

; государственной помощи семьям с детьми ;

; государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию;

государственной социальной помощи лицам с инвалидностью ;

; государственной социальной помощи на уход ;

; денежной помощи лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов , не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;

, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно; государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

и детям с инвалидностью; государственной социальной помощи малообеспеченным семьям ;

; государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного обеспечения родителям воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком";

стипендии, финансируемые за счет средств государственного бюджета.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году пенсионерам из горных регионов временно приостановили начисление надбавки. Причиной таких изменений стал правовой вакуум, возникший из-за принятия Государственного бюджета-2025, который временно ограничил действие ряда социальных законов. Согласно действующему законодательству, пенсия жителя горного населенного пункта должна быть на 20% выше, чем у жителя равнинного региона с одинаковыми стажем и зарплатой, но теперь выплаты получают только те, кому доплата была назначена ранее, новые заявители пока остаются без надбавки.

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