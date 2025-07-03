Военным не засчитывают важные доплаты к пенсии: почему и что нужно знать

В Украине пенсии военным начисляются без учета боевых доплат в 30–100 тыс. грн – расчет ведется только из оклада, звания и выслуги. Поэтому фактическая пенсия существенно ниже денежного обеспечения во время службы.

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Об этом говорится на портале Министерства обороны Украины. Несмотря на то что во время военного положения украинские военнослужащие получают значительные ежемесячные выплаты, пенсионное обеспечение для них исчисляется по совсем другим правилам.

В частности, боевые доплаты и единовременные вознаграждения, которые могут составлять десятки тысяч гривен, не учитываются при расчете пенсии. Это создает ощутимый разрыв между реальным денежным обеспечением во время службы и будущей пенсией.

Кто имеет право на пенсию

Вопросы пенсионного обеспечения военных регулирует закон "О пенсиях лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц". Основные категории лиц, которые имеют право на пенсию:

офицеры, прапорщики, матросы, солдаты срочной и контрактной службы;

военнослужащие госорганов со специальным статусом;

лица с инвалидностью, которая наступила во время службы;

родственники погибших или пропавших без вести военных.

Военные могут претендовать на пенсию по выслуге лет, по инвалидности или в случае потери кормильца. Несмотря на то, что в период активной службы денежное обеспечение военных значительно увеличивается за счет доплат в 30-100 тыс. грн ежемесячно, при назначении пенсии эти суммы не учитываются. Пенсия рассчитывается только из:

оклада по должности;

оклада по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет;

других постоянных составляющих.

Все единовременные выплаты, дополнительные надбавки, боевые премии, пособия и компенсации в расчет не включаются. В зависимости от ситуации, размер пенсии устанавливается в процентном соотношении к денежному обеспечению:

за выслугу лет – от 50 до 70%;

– от 50 до 70%; по инвалидности – от 40 до 100% (в зависимости от группы и причины);

– от 40 до 100% (в зависимости от группы и причины); в случае потери кормильца – от 30 до 70% на одно лицо, которое было на иждивении.

Эти проценты применяются только к базовой части заработка, то есть без учета временных или специальных доплат. Назначение пенсии военным или их семьям возможно через:

уполномоченные структурные подразделения по месту прохождения службы;

сервисные центры Пенсионного фонда по фактическому месту жительства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которым предоставлен статус жителей горного населенного пункта, будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям, соцпомощи и стипендиям. Впрочем, пока размер доплаты остается неизвестным.

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