Миллион гривен для военных: в каком случае не заплатят по "Контракту 18-24" и как защитить свои права
Первый украинский военный, который подписал контракт в возрасте 18-24 лет, получил судебное решение, обязывающее заплатить ему миллион. Соответствующее решение несколько дней назад принял Закарпатский окружной административный суд.
Воинская часть отказалась платить, поскольку парень начал службу еще до начала полномасштабной войны, а в декабре 2022-го подписал новый контракт. Суд решил – военнослужащему все равно должны заплатить миллион. Это первое судебное решение в подобных делах.
Военнослужащие в возрасте от 18 до 24 лет, которые подписали контракт во время полномасштабной войны, имеют право на выплату размером в миллион гривен. Одно из ключевых условий – участие в боевых действиях в течение шести месяцев (если меньше, сумма выплаты будет уменьшаться). Если же военный получил ранение во время боевого задания, ему заплатят полную сумму, несмотря на продолжительность участия в боевых действиях.
Но существует ряд ситуаций, когда воинская часть отказывается платить. О том, в каком случае могут оставить без миллиона и что надо знать военнослужащим, читайте в материале OBOZ.UA.
Какие причины для отказа в выплате
Журналист OBOZ.UA вместе с адвокатом юридической компании "Сеть права" разобрал самые распространенные причины отказа воинских частей в этой выплате. Напомним, украинцам в возрасте до 24 лет предлагают подписать контракт на год службы и получить миллион гривен выплаты (сначала 200 тыс., а потом еще две части – 300 тыс. и 500 тыс. грн соответственно).
Однако в некоторых случаях, даже тем, кто участвовал в боевых действиях более полугода и соответствует возрастному критерию, могут отказать. Например, всего лишь несколько дней назад Закарпатский окружной суд обязал одну из частей Государственной пограничной службы выплатить военнослужащему 1 млн грн вознаграждения.
В материалах дела №260/3907/25 говорится о том, что парня призвали на военную службу еще до начала полномасштабной войны. Затем, уже после начала большой войны, он решил подписать контракт и защищать Украину уже как военный контрактной службы.
"Он подписал контракт на 3 года, после чего был принят 20 декабря 2022 года на военную службу. Показательно, что именно после принятия на военную службу он принимал непосредственное участие в боевых действиях и получил ранения", – говорится в материалах дела.
Однако в воинской части заявили: учитывая, что мужчина начал служить еще до полномасштабной войны, на миллион он права не имеет.
Судья отметил, что выплаты осуществляются военнослужащим, которые до вступления в силу этого постановления в возрасте до 25 лет были приняты или призваны на военную службу во время военного положения. А истец в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы во время военного положения, принимал непосредственное участие в боевых действиях, поэтому имеет право на миллион гривен.
"Признать противоправными действия воинской части Государственной пограничной службы Украины по отказу в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 млн грн на основании абзаца 4 пункта 4 Постановления КМУ от 11 февраля 2025 года № 153", – говорится в решении суда.
Владислав Мандрик, адвокат ЮК "Сеть права", рассказывает OBOZ.UA: указанная в деле причина отказа в выплате – одна из самых распространенных. Это касается военнослужащих, которые либо были курсантами, либо заключили контракт ранее – еще до полномасштабного вторжения, даже если потом заключили новый контракт.
Еще одна распространенная причина отказа – обращение уже после увольнения со службы. В постановлении указано, что подать заявление может тот, кто проходит службу, поэтому, если сначала уволиться, а уже потом обратиться за выплатой, могут возникнуть проблемы.
"В частности, если увольнение со службы произошло после 13 февраля 2025 года, потому что именно в этот день постановление вступило в законную силу, то объективно на момент появления "права" (13.02.2025 г.) человек находился в статусе "военнослужащего", а потому реализация этого права постфактум (в частности, после увольнения) не свидетельствует об отсутствии права. С подобными случаями мы работаем, однако получать ответ приходится только в суде, из-за чего имеем ряд открытых судебных производств", – рассказывает Мандрик.
Но когда факт увольнения вообще предшествовал появлению самого постановления, то, конечно же, заявлять о праве на выплату здесь уже смысла нет.
Проблема может возникнуть и в том, чтобы подтвердить участие в боевых действиях и обстоятельствах травмирования. "Если военный участвовал в боевых действиях менее шести месяцев, но при этом имеет документы о ранении, полученном во время выполнения боевого задания, это может быть основанием для выплаты ему пособия в полном размере. Но воинские части могут требовать "шесть месяцев" боевого участия или ссылаться на то, что у них отсутствует информация и документы о полученном именно во время защиты Родины ранении", – рассказывает Владислав Мандрик.
Как подтвердить участие в боевых действиях
Как говорится в разъяснении Министерства обороны, факт участия в боевых действиях подтверждается на основании:
- боевого приказа (распоряжения);
- журнала боевых действий, оперативной обстановки, боевого донесения;
- рапорта командира подразделения.
Если отсутствуют приказы, нет данных из подразделения, то придется инициировать расследование. Это официальная процедура, которая позволяет установить как участие в боевых действиях, так и бездействие ответственных лиц.
"Проблема еще в том, что, например, уже многим известная справка для УБД (приложение 6) хоть и содержит в своем названии фрагмент "о непосредственном участии", но на самом деле подтверждает лишь факт пребывания в зоне боевых действий, а не конкретные дни или периоды непосредственного огневого контакта с противником", – говорит адвокат ЮК "Сеть права".
Нужны выписки из журналов боевых действий, где указано конкретно: дата, основание для выполнения боевой задачи, результаты и обстоятельства выполнения. Если количество дней боевого участия меньше 6 месяцев, за каждые 30 дней (также суммарно исчисленных) военнослужащему начисляется около 167 тыс. грн (то есть 1/6 от 1 млн грн).
Как подтвердить ранение
Владислав Мандрик объясняет: чтобы подтвердить, что ранение было получено во время выполнения боевого задания, необходима справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), известная как "Форма №5", которая является приложением к приказу № 402 (о прохождении ВВК).
В общем эта справка выдается после расследования обстоятельств травмирования. В ней должно быть четко указано, что ранение/травма было получено во время выполнения боевого задания. Без этой фразы шанс на выплату существенно снижается.
Иногда эта ключевая фраза может быть сформулирована по-другому, но смысл должен быть именно таким. Например, когда вместо "во время защиты Родины" могут указать "...во время непосредственного участия в боевых действиях".
Также в справке указывается, что травма не является результатом:
- пребывания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- совершения правонарушения;
- умышленного нанесения себе вреда.
"Форма 5" – это основное доказательство, позволяющее получить именно полную сумму помощи, без наличия шести месяцев боевого участия.
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