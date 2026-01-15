Как сделать почву для рассады суперплодородной: какое удобрение нужно

Хотя до весны еще достаточно далеко, огородники уже в январе начинают подготовку к новому сезону. Середина месяца – самое время заранее позаботиться обо всем необходимом для выращивания рассады, и в первую очередь обогатить почву для посева всеми питательными веществами для ростков.

Эксперты по огородничеству указывают, что на начальных этапах жизни растений им крайне необходим азот – он помогает нарастить зеленую массу и сделать листья крепкими и здоровыми. Также для здорового развития крайне необходимы фосфор, который отвечает за формирование мощной корневой системы, и калий, ответственный за иммунитет растения и его способность регулировать водный баланс. Все эти элементы, как выяснил OBOZ.UA, содержатся в удобрении под названием нитроаммофоска.

Этим средством можно превратить в плодородную смесь даже истощенную почву. А контролируемое содержание питательных веществ позволяет обеспечить лучший результат чем органические удобрения или более привычная аммиачная селитра. К тому же нитроаммофоской можно подпитывать практически все огородные культуры, которые выращиваются через рассаду. Подходит она и для тех, которые засеваются в открытую землю напрямую.

Однако готовить почву к посеву рассады с помощью нитроаммофоски нужно очень осторожно. Ее сравнивают со стероидами для растений – в чрезмерных дозах она может приносить серьезный вред. Поэтому вот несколько правил, как не ошибиться в использовании этого удобрения для выращивания рассады.

Самое главное – никакого контакта с семенами. Минеральные удобрения в гранулах не должны напрямую касаться семян или молодых корешков. Высокая концентрация солей вытягивает влагу из тканей и может вызвать осмотический ожог.

Дозировка нитроаммофоски для рассады должна быть очень осторожной – на 10 литров почвосмеси понадобится лишь 10-15 граммов средства (примерно 1 столовая ложка без горки). Вносить удобрение нужно заблаговременно – примерно за 7-10 дней до посева. Это позволит минеральным солям равномернее распределиться в субстрате и снизит риск химического стресса для первых ростков.

Многие профессионалы предпочитают не добавлять гранулы в грунт изначально, а подкармливать рассаду позже жидким раствором нитроаммофоски. Такую подкормку обычно проводят, когда появятся 2–3 настоящих листа. Для этого 1-2 грамма средства разводят на 1 литр воды. Полив проводят только по уже влажной почве, чтобы не обжечь корни.

Если вы выращиваете рассаду на торфяных субстратах, внимательно прочитайте состав приобретенной смеси. Нередко она сама по себе содержит необходимое количество азота, фосфора и калия. Добавление туда нитроаммофоски сверху гарантирует вам передозировку питательными веществами, от которой листья рассады сразу начнут крутиться или желтеть.

