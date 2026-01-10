Когда сеять перец на рассаду: урожай вас порадует

Перец относится к теплолюбивым культурам, поэтому его рассада требует длительного периода развития перед высадкой в открытый грунт. Специалисты рекомендуют начинать посев за 60-80 дней до предполагаемой даты пересадки на постоянное место.

Раннеспелые сорта обычно готовы к высадке через 50-60 дней, среднеспелые требуют 60-70 дней, а позднеспелые – не менее 80 суток. Для успешного прорастания семян необходима температура воздуха около +25 °C, тогда как для дальнейшего комфортного роста ростков достаточно +20...+24 °C.

Важно учитывать климатические особенности региона, ведь от этого напрямую зависят сроки всех этапов выращивания. В среднем по Украине посевной сезон начинается в феврале и длится до конца марта.

Когда сеять рассаду перца

На юге Украины (Одесская, Херсонская, Николаевская области) весеннее тепло приходит раньше, поэтому рассаду можно высаживать уже в конце апреля или в течение мая.

Соответственно, лучший период для посева семян здесь приходится на середину февраля. В центральных областях (Киевщина, Черкасщина, Полтавщина) из-за более прохладного климата высадку переносят на вторую половину мая, а семена начинают сеять в начале марта. В северных и западных регионах, где весенние заморозки держатся дольше, пересадку рассады обычно проводят в конце мая, поэтому посев рекомендуют планировать на вторую половину марта.

Как правильно подготовить и посеять семена

Для получения крепкой и здоровой рассады важно тщательно подготовить почву и сам посевной материал. Лучше всего использовать смесь торфа, дерновой земли и перегноя, а сеять семена рекомендуется сразу в отдельные кассеты или стаканчики с обязательным дренажем – корневая система перца очень чувствительна к повреждениям.

Семена предварительно калибруют, отбраковывая мелкие и поврежденные экземпляры, а затем обеззараживают в слабом растворе марганцовки или специальных протравителях. После этого материал замачивают в теплой воде на 12-24 часа для ускорения прорастания.

В каждую емкость кладут по 2-3 семени, присыпают слоем почвы толщиной 1-1,5 см, слегка уплотняют и аккуратно увлажняют. Контейнеры накрывают пленкой с отверстиями для вентиляции и ставят в теплое место. Первые всходы появляются обычно через 7-12 дней, после чего пленку снимают, а растениям обеспечивают регулярный умеренный полив и дополнительное освещение фитолампами в течение первой недели. Готовую рассаду можно пересаживать на грядки, когда температура воздуха стабильно превысит +15 °С.

