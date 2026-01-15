Как сделать обувь нескользкой: безотказные способы: безотказные способы
Гололед превращает обычную прогулку в настоящее испытание. Даже дорогая и с виду качественная обувь может оказаться опасной на скользкой дороге.
Именно поэтому вопрос, как уменьшить скольжение подошвы, остается актуальным. Существуют как быстрые домашние решения, так и профессиональные методы с долговременным эффектом. OBOZ.UA рассказывает, как сделать обувь нескользкой.
Домашние способы сделать подошву нескользкой
Лейкопластырь
Продолжительность действия: 2–3 дня.
Самый простой и быстрый способ. Тканевый лейкопластырь нарезают полосками по 3–4 см и наклеивают на чистую, сухую подошву крест-накрест. Такая поверхность создает дополнительное трение на сухом морозе.
Важно: в слякоть или мокрый снег пластырь отклеивается почти мгновенно, поэтому способ подходит лишь для кратковременного использования.
Войлок (войлок)
Продолжительность действия: 1–2 недели.
Кусочки войлока приклеивают к подошве с помощью клея. Материал хорошо "цепляется" за лед и уменьшает скольжение. Минус тот же, что и у лейкопластыря: влага быстро разрушает клеевой слой, поэтому в период оттепели метод неэффективен.
Клей и песок
Продолжительность действия: 1–2 недели.
На сухую подошву наносят узор из клея, после чего сразу присыпают песком. После высыхания образуется шероховатая поверхность. Этот способ простой и действенный, но требует обновления, поскольку песок постепенно стирается.
Наждачная бумага
Продолжительность действия: от 2–3 недель до нескольких месяцев.
Есть два варианта:
- приклеить кусочки крупнозернистой наждачки к подошве;
- или периодически слегка шлифовать подошву мелкозернистой наждачной бумагой, создавая микрорельеф.
Второй способ более радикальный, зато не боится влаги и дает более длительный эффект.
Профессиональные способы
Углубление протектора
Обувной мастер может сделать рельеф подошвы более глубоким, что существенно улучшает сцепление с поверхностью. Метод подходит только для моделей с толстой подошвой.
Железные набойки
Металлические вставки в каблуке помогают удерживать равновесие даже на льду. Недостаток – характерный звонкий звук при ходьбе.
Металлические винты или шипы
Шипы крепят по всей площади подошвы. Это очень эффективно, но требует профессионального монтажа и подходит только для прочной зимней обуви.
Полиуретановое покрытие
На подошву наносят специальный полиуретановый слой, который уменьшает скольжение и долго держится. Самостоятельно делать это не стоит – результат зависит от качества нанесения.
Ледоступы (ледоходы)
Самое практичное решение. Это съемные накладки с резиновыми ремешками и металлическими шипами, которые легко надеваются на любую обувь. Они эффективны, долговечны и подходят для разных типов обуви – от модельной до спортивной.
