Как сделать обувь нескользкой: безотказные способы: безотказные способы

Гололед превращает обычную прогулку в настоящее испытание. Даже дорогая и с виду качественная обувь может оказаться опасной на скользкой дороге.

Именно поэтому вопрос, как уменьшить скольжение подошвы, остается актуальным. Существуют как быстрые домашние решения, так и профессиональные методы с долговременным эффектом. OBOZ.UA рассказывает, как сделать обувь нескользкой.

Домашние способы сделать подошву нескользкой

Лейкопластырь

Продолжительность действия: 2–3 дня.

Самый простой и быстрый способ. Тканевый лейкопластырь нарезают полосками по 3–4 см и наклеивают на чистую, сухую подошву крест-накрест. Такая поверхность создает дополнительное трение на сухом морозе.

Важно: в слякоть или мокрый снег пластырь отклеивается почти мгновенно, поэтому способ подходит лишь для кратковременного использования.

Войлок (войлок)

Продолжительность действия: 1–2 недели.

Кусочки войлока приклеивают к подошве с помощью клея. Материал хорошо "цепляется" за лед и уменьшает скольжение. Минус тот же, что и у лейкопластыря: влага быстро разрушает клеевой слой, поэтому в период оттепели метод неэффективен.

Клей и песок

Продолжительность действия: 1–2 недели.

На сухую подошву наносят узор из клея, после чего сразу присыпают песком. После высыхания образуется шероховатая поверхность. Этот способ простой и действенный, но требует обновления, поскольку песок постепенно стирается.

Наждачная бумага

Продолжительность действия: от 2–3 недель до нескольких месяцев.

Есть два варианта:

приклеить кусочки крупнозернистой наждачки к подошве;

или периодически слегка шлифовать подошву мелкозернистой наждачной бумагой, создавая микрорельеф.

Второй способ более радикальный, зато не боится влаги и дает более длительный эффект.

Профессиональные способы

Углубление протектора

Обувной мастер может сделать рельеф подошвы более глубоким, что существенно улучшает сцепление с поверхностью. Метод подходит только для моделей с толстой подошвой.

Железные набойки

Металлические вставки в каблуке помогают удерживать равновесие даже на льду. Недостаток – характерный звонкий звук при ходьбе.

Металлические винты или шипы

Шипы крепят по всей площади подошвы. Это очень эффективно, но требует профессионального монтажа и подходит только для прочной зимней обуви.

Полиуретановое покрытие

На подошву наносят специальный полиуретановый слой, который уменьшает скольжение и долго держится. Самостоятельно делать это не стоит – результат зависит от качества нанесения.

Ледоступы (ледоходы)

Самое практичное решение. Это съемные накладки с резиновыми ремешками и металлическими шипами, которые легко надеваются на любую обувь. Они эффективны, долговечны и подходят для разных типов обуви – от модельной до спортивной.

