Где не стоит хранить обувь зимой: ценный совет

Эксперты предупреждают, что способ хранения обуви зимой может незаметно создавать проблемы с влажностью и неприятными запахами, которые остаются еще долго после окончания холодных месяцев.

Так, Адам Оукли, эксперт по хранению в Door to Store, назвал самую большую ошибку. По его словам, большинство очень часто используют для этого закрытые шкафы в коридоре, и когда внутрь помещается мокрая обувь, влага быстро накапливается, пишет Express.

"Каждый раз, когда вы кладете влажную обувь в закрытый шкаф, вы добавляете влагу в пространство, которое не может ее высвободить. В течение дней и недель этой влаге некуда деваться", – сказал Адам.

Обувь особенно проблематична, поскольку она впитывает дождь, снег, лужи и даже пот. Влага и тепло способствуют размножению бактерий, создавая сильные запахи, которые часто остаются незамеченными, пока не проникнут в коридоры, ковры и соседние комнаты.

Мокрая обувь также может повредить пол и мебель, оставляя деформированную древесину, влажную подложку для ковра или пятна плесени внутри шкафовМногие люди пытаются решить проблему с помощью пластиковых коробок или корзин, но Адам предостерегает, что они часто усугубляют ситуацию.

Он сказал: "Пластик удерживает влагу, а тканевые корзины поглощают ее. Складывание обуви вместе предотвращает ее высыхание, создавая цикл влаги и запаха".

Решение простое, все, что вам нужно, это поток воздуха и пространство. Обувь следует размещать на открытых полках возле дверей, дать ей полностью высохнуть и хранить отдельно друг от друга.

