Как с помощью лимона быстро разморозить лобовое стекло авто: необычный лайфхак
Из-за резкого похолодания и прогнозируемых дальнейших морозов ожидаются многочисленные проблемы для водителей, в частности, задержки и отмены поездок, потенциально опасные дорожные условия и, конечно же, замерзшие лобовые стекла.
Хотя всегда полезно иметь под рукой баллончик с антиледовым средством и скребок на случай холодной погоды, даже тогда процесс удаления льда с лобового стекла может занять некоторое время и привести к заклиниванию стеклоочистителей, пишет OBOZ.UA.
Чтобы ускорить часто трудоемкий процесс очистки замерзших лобовых стекол, автомобильные эксперты рекомендуют использовать другое средство – лимон.
Лимонная кислота и сахара в лимонах помогают снизить точку замерзания воды, тем самым способствуя таянию льда, что позволяет быстрее размораживать автомобиль.
По словам автомобильных экспертов, водителям просто нужно разрезать лимон пополам и потереть им непосредственно поверхность лобового стекла, окон и зеркал, а затем смыть теплой водой.
Или же можно приготовить раствор лимонного сока и воды в пульверизаторе и обильно опрыскать им окна автомобиля, а затем смыть теплой водой.
Важно, чтобы вода была теплой, а не кипящей, поскольку экстремальная разница температур может вызвать тепловой шок и привести к растрескиванию стекла.
После того, как вы очистили лобовое стекло ото льда, обязательно вытрите его насухо тряпкой, поскольку это предотвратит повторное замерзание талой воды и образование нового слоя льда.
