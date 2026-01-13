Как с помощью лимона быстро разморозить лобовое стекло авто: необычный лайфхак

Из-за резкого похолодания и прогнозируемых дальнейших морозов ожидаются многочисленные проблемы для водителей, в частности, задержки и отмены поездок, потенциально опасные дорожные условия и, конечно же, замерзшие лобовые стекла.

Видео дня

Хотя всегда полезно иметь под рукой баллончик с антиледовым средством и скребок на случай холодной погоды, даже тогда процесс удаления льда с лобового стекла может занять некоторое время и привести к заклиниванию стеклоочистителей, пишет OBOZ.UA.

Чтобы ускорить часто трудоемкий процесс очистки замерзших лобовых стекол, автомобильные эксперты рекомендуют использовать другое средство – лимон.

Лимонная кислота и сахара в лимонах помогают снизить точку замерзания воды, тем самым способствуя таянию льда, что позволяет быстрее размораживать автомобиль.

По словам автомобильных экспертов, водителям просто нужно разрезать лимон пополам и потереть им непосредственно поверхность лобового стекла, окон и зеркал, а затем смыть теплой водой.

Или же можно приготовить раствор лимонного сока и воды в пульверизаторе и обильно опрыскать им окна автомобиля, а затем смыть теплой водой.

Важно, чтобы вода была теплой, а не кипящей, поскольку экстремальная разница температур может вызвать тепловой шок и привести к растрескиванию стекла.

После того, как вы очистили лобовое стекло ото льда, обязательно вытрите его насухо тряпкой, поскольку это предотвратит повторное замерзание талой воды и образование нового слоя льда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как разморозить лобовое стекло авто за считанные минуты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.