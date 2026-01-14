Как разморозить лобовое стекло, двери и замки в авто: быстрые, но безопасные советы

Морозные ночи для автомобилистов всегда заканчиваются одинаково – приходится отскребать ото льда своего железного коня и доводить его состояния, когда он может без проблем стартовать. Особенно сложно приходится владельцам автомобилей, которые хранятся на открытых стоянках.

Несмотря на то, что проблем у водителей возникает много, они все же в основном достаточно типичны. Как и методы их решения. Как правильно действовать, чтобы без повреждений и максимально быстро подготовить машину к зимней поездке после ночных морозов, рассказало издание Техосмотр.ua.

Разряженный аккумулятор

Аккумуляторные батареи имеют ограниченный ресурс, который обычно составляет около 4–5 лет. Перед наступлением морозов стоит заехать на СТО и пройти нагрузочную проверку, чтобы убедиться, что источник питания не подведет в критический момент.

Обледенелое лобовое стекло

Проще и безопаснее предотвратить обледенение лобового стекла в авто, чем потом отскребать его от наледи. Вот что сработает хорошо:

поддержание комфортной температуры в салоне с помощью обдува переднего и заднего стекла или дополнительных обогревателей;

регулярная обработка стекла мыльным раствором;

накрывание лобового стекла картоном, старыми ковриками или пластиковой скатертью;

если авто остается припаркованным надолго, рекомендуется немного открыть двери, чтобы температура в салоне сравнялась с внешней, а только потом закрывать машину и уходить – в таком случае образования льда можно избежать.

Замерзшие дверные замки

С этой неприятностью знакомы почти все водители, даже владельцы авто с дистанционным центральным замком. Нагрев замка кипятком или открытым пламенем может повредить лакокрасочное покрытие, поэтому лучше воспользоваться более безопасными вариантами:

подогреть ключ в горячей воде или над огнем, не повредив пульт, и осторожно вставить его в замок, держа руками в перчатках;

продуть замочную скважину горячим воздухом с помощью фена или через трубочку;

использовать изопропиловый спирт, туалетную воду или крепкий алкоголь;

применить размораживающие средства – силиконовые спреи или WD40, распылив их в щель и подождав несколько минут;

обработать замки специальной смазкой, которая уменьшает риск повторного замерзания.

Примерзание двери к уплотнителю

Влага, скапливающаяся на резиновых уплотнителях, зимой быстро замерзает, затрудняя открывание двери. Не стоит резко тянуть за ручку, так можно повредить саму дверцу или стекло. Особенно уязвимыми к этому являются безрамные авто. Предупредить примерзание поможет регулярное смазывание уплотнителей силиконовой смазкой. В крайнем случае можно воспользоваться теплой водой.

Запотевание стекол и влага в салоне

Из-за разницы температур, зимой в салоне авто может накапливаться влага. Она, помимо прочего, оседает на стекле, нарушая обзор. Уменьшить ее количество помогут простые действия:

своевременное мытье и просушивание салона;

регулярное высушивание ковриков;

использование силикагелевых влагопоглотителей;

применение специальных антизапотевающих спреев.

Проблемы со стеклоочистителями

На ночь можно надевать на дворники носки или поднимать их вверх. Если же они уже примерзли, освободить стеклоочистители поможет тряпка, смоченная в спирте.

Влага в топливной системе

Рекомендуется держать бак заполненным минимум наполовину – это уменьшает образование конденсата и, соответственно, риск замерзания. Для удаления воды используют нейтрализаторы или зимние осушители топлива, которые растворяют ледяные отложения.

Холодный двигатель

Перед началом движения достаточно дать мотору поработать на холостом ходу до 30 секунд. Более долгий прогрев только увеличивает расход топлива, ускоряет износ двигателя и сокращает ресурс моторного масла.

